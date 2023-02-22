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ТАСС

В Болгарии не планируют отправлять новые боеприпасы на Украину

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

Глава МИД страны Николай Милков подчеркнул, что София продолжит помогать Киеву в тренировке военнослужащих на территории стран ЕС

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Болгария не имеет планов по поставке новых боеприпасов Украине. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел технического правительства страны Николай Милков по окончании заседания Совета ЕС в Брюсселе, информирует Болгарское национальное радио.

"На данный момент по этому вопросу никаких обязательств с нашей стороны не принято", - сообщил министр, отвечая на вопрос журналистов, также он отметил, что вопрос о 10-м пакете санкций в отношении России окончательно согласован не был.

"Вопрос об оказании помощи с поставкой танков и бронированных машин исключительно деликатный, он обсуждается на протяжении нескольких недель. Ни одна из стран не гарантировала, что их поставит. Формируется так называемая коалиция Leopard, но и она не торопится немедленно сказать "да". Самолеты до настоящего момента также никто не дал", - отметил Милков.

Глава болгарского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Болгария продолжит помогать Украине в тренировке ее военнослужащих на территории стран ЕС, а также в реабилитации пострадавших военных. 

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Страны
Болгария
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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