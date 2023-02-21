Войти
Техкульт

Axiom Space показала фото сборки первой в мире частной космической станции

402
0
0
Axiom Station
Axiom Station.
Источник изображения: techcult.ru

Axiom Station

Американский стартап Axiom Space, специализирующийся на космических технологиях и космическом туризме, успешно продвигается в создании первой частной космической станции Axiom Station. Как утверждают в компании, в будущем она претендует стать, ни много ни мало, «преемницей МКС».

Участник первой частной миссии Axiom Space на МКС Микаэль Лопес-Алегрия выложил фото, сделанные им в апреле минувшего года в цехе предприятия в Италии, где собираются крупные сегменты будущей станции.

Axiom Station

Судя по изображению, эти цилиндрические конструкции и металлические кольца — часть стыковочного узла центрального модуля на стадии механических и сварочных работ. К концу 2025 года его сборка должна завершиться в Хьюстоне. Если планы не будут сорваны, то к МКС участников частной миссии доставит космический корабль Crew Dragon. Предполагается, что среди ее участников окажутся первые астронавты из Саудовской Аравии, которые в настоящее время проходят подготовку в Космическом центре НАСА им. Кеннеди.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Саудовская Аравия
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
13.02.2023
Саудовская Аравия назвала имена двух астронавтов, которые отправятся на МКС весной этого года
22.07.2022
Скрестить «Орла» с арабским «Желтым соколом»
23.05.2018
МКС может получить лазер для отстрела космического мусора
01.08.2017
Экипаж корабля "Союз МС-05" перешел на борт МКС
27.07.2017
Военная авиация переброшена в Сибирь и Казахстан в связи с запуском "Союза"
06.05.2015
Из-за потери «Прогресса» экипажу МКС порекомендовали экономить ресурсы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина