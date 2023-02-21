Axiom Space показала фото сборки первой в мире частной космической станции

Axiom Station

Американский стартап Axiom Space, специализирующийся на космических технологиях и космическом туризме, успешно продвигается в создании первой частной космической станции Axiom Station. Как утверждают в компании, в будущем она претендует стать, ни много ни мало, «преемницей МКС».

Участник первой частной миссии Axiom Space на МКС Микаэль Лопес-Алегрия выложил фото, сделанные им в апреле минувшего года в цехе предприятия в Италии, где собираются крупные сегменты будущей станции.

Axiom Station

Судя по изображению, эти цилиндрические конструкции и металлические кольца — часть стыковочного узла центрального модуля на стадии механических и сварочных работ. К концу 2025 года его сборка должна завершиться в Хьюстоне. Если планы не будут сорваны, то к МКС участников частной миссии доставит космический корабль Crew Dragon. Предполагается, что среди ее участников окажутся первые астронавты из Саудовской Аравии, которые в настоящее время проходят подготовку в Космическом центре НАСА им. Кеннеди.

Александр Агеев