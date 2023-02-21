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Техкульт

Робокатер AP24 компании BAE Systems получил сертификат Регистра Ллойда

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Робокатер AP24

Катер-беспилотник Autonomous Pacific 24 компании BAE Systems получил сертификат Регистра Ллойда (Lloyd's Register Unmanned Marine) — а это значит, что уже скоро начнется его серийное производство.

Справка: Регистр Ллойда (Lloyd's Register of Shipping) является крупнейшим и старейшим в мире классификационным обществом в области судостроения. Оно было основано в Великобритании в 1760 году. Документы Lloyd’s Register Unmanned Marine выдаются беспилотным судам, прошедшим соответствующую сертификацию. Автономные суда появились относительно недавно, но за это время успели пройти путь от технологической диковинки до все более востребованной рабочей лошадки, выполняющей самые различные функции в составе ВМС. Среди них — патрулирование, траление и охота за субмаринами. АР24 разработан крупнейшим оборонным подрядчиком Великобритании BAE Systems по заказу Королевских ВМС. Он представляет собой жесткий надувной катер длиной 7,8 м, предназначенный для борьбы с морскими пиратами, разведки и обеспечения безопасности на море в автономном режиме.

Робокатер AP24

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
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