«Весьма решающие недели». Будет ли Россия наступать на Украине в годовщину спецоперации

Министр обороны ФРГ предсказал «решающие моменты» для Украины и призвал создавать ПВО

Ближайшие недели станут «весьма решающими» для Украины, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, в ближайшее время ВСУ будут отражать российское наступление. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что военный конфликт не сможет продолжаться годами. Военный аналитик Майкл Кофман при этом сомневается, что весеннее наступление состоится - а ВС РФ наступают уже три недели на разных направлениях. Российский эксперт Юрий Кнутов говорил, что вряд ли нужно ждать массированного российского наступления, а Пентагон ждет, что в контрнаступление перейдут ВСУ. «Газета.Ru» изучила прогнозы.

Писториус о будущем

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина в ближайшие несколько недель должна пережить «весьма решающие» моменты. Его слова передает агентство Bloomberg.

Он отметил, что Киеву «придется отражать российское наступление».

«В течение трех месяцев нам нужно добиться создания противовоздушной обороны [для Украины]», - добавил глава Минобороны ФРГ. Берлин ранее обещал Киеву поставки новых систем ПВО.

Ранее Писториус также сообщал, что основные боевые танки Leopard 2 смогут доставить ВСУ только в середине весны.

«Мы можем доставить как минимум один батальон [из 31 танка] в первые четыре месяца этого года - может быть, три месяца - и тогда, конечно, нам нужно действовать как можно быстрее», - передает слова чиновника Reuters.

Будет ли наступление

Вооруженный конфликт на Украине не сможет продолжаться годами в современном мире. Такое мнение выразил в интервью итальянской газете Il Mondo украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы готовимся к кратковременной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было сделано в 2014 году», - подчеркнул украинский политик.

Руководитель программы исследования России в американском Аналитическом центре военно-морских сил (Center For Naval Analyses, CNA) Майкл Кофман в своем Twitter накануне изложил свои соображения об актуальном ходе военных действий на Украине.

По его словам, российское наступление якобы продолжается уже три недели подряд, но значительных успехов оно не принесло. ВС РФ наступают одновременно на Бахмут, Угледар, Марьинку и Авдеевку, заявил аналитик. Наступать российские войска начали с массированной атаки силами двух бригад на Угледарском направлении в конце января, добавил Кофман.

При этом он указал, что окрестности Угледара представляют собой «крайне открытую местность» с огромным количеством мин, легко простреливаемая противотанковыми вооружениями.

Кофман отметил, что ВСУ вполне вероятно могут отступить из Бахмута (Артемовска) на новый оборонительный рубеж - к востоку от Славянска и Краматорска. При этом российские военные могут после этого попытаться взять под контроль территории вплоть до реки Донец.

Эксперт также указывает, что на Авдеевском и Марьинском направлениях позиционные бои продолжаются уже несколько месяцев.

Кроме того, указал Кофман, он не увидел свидетельств того, что дополнительные силы ВС РФ готовятся к большому наступлению. «Я скептически отношусь к тому, что назревает дополнительное "весеннее наступление". Для проведения такой операции Путину и его армии, скорее всего, понадобилась бы вторая волна мобилизации, проведенная заранее, которая так и не состоялась», - пояснил свое мнение аналитик.

Он также указал на то, что любые боевые действия в складывающейся ситуации влекут за собой очень большой расход боеприпасов и прочих ресурсов, в том числе бронетехники с обеих сторон.

«Это остается проблемой в ближайшей и среднесрочной перспективе. Радужные оценки потенциала западного производства боеприпасов в долгосрочной перспективе могут не совпадать с потребностями ВСУ на ближайшие 6-12 месяцев», - заявил Майкл Кофман.

Наконец, он предположил, что весеннее наступление могут предпринять уже украинские войска «по примеру Херсона».

«Будут ли западные поставки иметь большое значение, зависит от времени наступления ВСУ. Возможно, эта техника в основном будет служить для восполнения потерь в следующей операции», - подытожил военный эксперт из США.

19 февраля военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «МК» сообщил, что в ближайшее время ВКС РФ начнут наносить удары по мостам, тоннелям и логистическим узлам на границе с Польшей, которыми пользуются ВСУ. По словам Кнутова,

такая тактика не предвещает какого-либо массированного наступления, которое ожидают 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции.

Эксперт подчеркнул, что таким образом российская армия сможет сорвать наступление, которое ВСУ якобы планируют начать весной.

«Противник активно проводит мобилизацию, готовит для участия в боевых действиях бронетехнику, в первую очередь танки. На Украину также активно поставляются боеприпасы под прикрытием истории о снарядном голоде», - отметил Кнутов.

14 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ могут осуществить попытку перехода в контрнаступление весной.

«Мы ожидаем, что они проведут наступление в какой-то момент весной», - сказал Остин. По его словам, контактная группа по Украине усердно работает для обеспечения Украины вооружениями и техникой, чтобы Киев мог эффективно проводить операции на поле боя.

4 января глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что весной 2023 года ВСУ намерены перейти к наступлению. Он добавил, что пик боевых действий придется на март, после чего «от Крыма до Донбасса» украинские войска перейдут в наступление. Буданов указал, что цель Киева - выход к границам 1991 года.

21 декабря президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что цели в военной сфере достижимы. «Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты», - подчеркнул Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что приоритетной задачей в 2023 году станет продолжение спецоперации «до полного выполнения задач».

Вскоре Путин добавил, что главная цель России - «защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры», а также прекращение полномасштабных боевых действий в Донбассе.

Иван Жуковский