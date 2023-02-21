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Газета.ru

"1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП". Какую технику НАТО получила Украина

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Источник изображения: gazeta.ru

ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в воздушном бою в районе Изюма

Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками, заявили в Службе внешней разведки России в понедельник. Как сообщили в ведомстве, страны - члены НАТО с декабря 2021 года передали Украине более 1100 комплексов ПВО, 440 танков и 1510 боевых машин пехоты. В свою очередь, в Минобороны РФ проинформировали 20 февраля, что Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-27 в районе города Изюм Харьковской области. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

В период с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 1100 комплексов ПВО, 440 танков и 1510 боевых машин пехоты, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) в понедельник, 20 февраля. По данным СВР, большая часть предоставленной техники была уничтожена российскими войсками во время проведения специальной военной операции.

"Служба внешней разведки РФ располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", - говорится в пресс-релизе.

В СВР добавили, что власти Украины получили от стран - членов Североатлантического альянса 9800 ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов.

"Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками", - утверждают в ведомстве.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что российские Воздушно-космические силы в ходе спецоперации сбили украинский самолет Су-27 в районе города Изюм Харьковской области.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

О чем еще проинформировали в Минобороны России

Кроме того, в сегодняшней сводке ведомства сообщается, в частности, о следующем:

"На Купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск убиты до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. В районе Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка ДНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили: до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Средствами ПВО за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВC РФ за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124-х районах", - говорится в релизе.

О чем Москва пыталась договориться с Вашингтоном

В своих подсчетах относительно военной техники, поставленной странами НАТО на Украину, СВР взяла за "отправную точку" декабрь 2021 года. Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений России с НАТО и отдельно - с Соединенными Штатами.

Из текста следовало, что "стороны должны приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения ядерной войны". Документ также предусматривал обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении.

В проекте договора с Североатлантическим альянсом Москва предлагала исключить «присоединение Украины» и даже саму возможность расширения военного блока.

На Западе расценили эти предложения РФ как "ультиматум", а последовавшие в январе 2022 года переговоры России, США и НАТО ни к каким результатам не привели.


Григорий Плакучев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
HIMARS
Гвоздика
Д-30 2А18
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
NATO
Ядерный щит
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