Новая АПЛ ВМС Великобритании HMS Anson покинула верфь и впервые вышла в открытое море

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5-я атомная подводная лодка (АПЛ) класса Astute ВМС Великобритании покинула верфь и впервые вышла в открытое море. Субмарина вышла из порта Барроу-ин-Фернесс, направившись в сторону военно-морской базы Клайд.
– отметил управляющий директор компании-подрядчика BAE Systems Стивен Тиммс.
Стоит отметить, что HMS Anson Королевского флота оснащена 38 тяжёлыми торпедами, а также дальнобойными ракетами для поражения наземных целей «Tomahawk», с максимальной дальностью поражения целей до 1,5 тыс км. Работает она на ядерной силовой установке, разработанной английской компанией Rolls-Royce Motor Cars, которая (установка) может эксплуатироваться в течение 25 лет без необходимости в дозаправке топлива.
– сказал глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.
Напомним, что по прибытии на военно-морскую базу Клайд Королевского флота Великобритании она приступит к проведению морских ходовых испытаний, после чего войдёт в состав постоянного соединения британского королевского военно-морского флота.