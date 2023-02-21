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ТАСС

Bloomberg: мирный план КНР по Украине включает призыв к перемирию

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

План Китая при этом не включает призыва к России отвести войска, на чем настаивают западные страны, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Подготовленный Китаем мирный план включает призыв к перемирию и прекращению поставок оружия. Об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом.

План Китая при этом не включает призыва к России отвести войска, на чем настаивают западные страны. Говорившие с агентством дипломаты отметили, что у плана мало шансов получить широкую поддержку. Однако, добавили они, он может вызвать заинтересованность стран Африки и Латинской Америки и подорвет усилия Запада по привлечению этих стран на свою сторону в противостоянии с Россией.

В субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И сообщил, что китайские власти к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения по восстановлению мира председателя КНР Си Цзиньпина. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
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