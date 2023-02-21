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ТАСС

Премьеры Польши и Италии обсудили в Варшаве новые поставки вооружения на Украину

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: Niklas Halle’n – WPA Pool/ Getty Images

Как заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, чтобы преодолеть энергетический и экономический кризисы, справиться с инфляцией, "нужно, чтобы Украина победила Россию"

ВАРШАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительства Польши и Италии обсуждают новые поставки вооружения на Украину. Об этом заявил в понедельник глава польского правительства Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

"Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения на Украину, чтобы как можно скорее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", - сказал он.

По словам Моравецкого, на данный момент геополитические вопросы - главная тема. "Чтобы вернуться к нормальному положению вещей, преодолеть энергетический и экономический кризисы, справиться с инфляцией, нужно победить Россию, нужно, чтобы Украина победила Россию с поддержкой стран свободного мира", - добавил глава польского правительства.

"Италия и Польша идентично смотрят на эти вопросы. Мы вместе чувствуем схожую ответственность", - заключил он. 

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Италия
Польша
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Украина
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