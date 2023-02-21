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Военное обозрение

Концерн Boeing поставит израильским ВВС дополнительную эскадрилью истребителей F-15IA

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Источник изображения: topwar.ru

Израильские ВВС пополнятся еще одной эскадрильей новейших истребителей F-15IA (Israel Advanced), об этом объявил концерн Boeing, распространивший соответствующий пресс-релиз сегодня, в понедельник, 20 февраля.

Американский концерн объявил о скорой поставке израильским ВВС 25 истребителей (эскадрильи) F-15IA (Israel Advanced) с возможностью удвоить партию самолетов в будущем. Кроме истребителей, Тель-Авив получит четыре самолёта-заправщика Boeing KC-46 с опционом на еще четыре единицы.

Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов

- заявили в концерне.

Израиль принял решение о закупке дополнительной эскадрильи истребителей F-15IA еще в 2018 году, выбирая между закупкой третьей эскадрильи F-35I, или дополнительной эскадрильи F-15. Выбор пал на F-15, при этом и от F-35I в Израиле отказываться не собираются. США поставят Израилю истребители F-15IA с увеличенным сроком эксплуатации и дополнительными функциями, включая широкоэкранный дисплей в кабине пилота. Затем до уровня F-15IA должны быть модернизированы стоящие на вооружении ВВС Израиля самолеты F-15I.

В 2020 году агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю восьми самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

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Страны
Израиль
США
Продукция
F-15
F-35A
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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