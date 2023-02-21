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Военное обозрение

Великобритания начала наращивать производство автономных подводных аппаратов

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания начала наращивать производство автономных подводных аппаратов, включая и дроны, способные погружаться на глубину до 1 км. Речь идёт о заключённых контрактах на общую сумму в 6 млн фунтов стерлингов (около 538,7 млн рублей) для производства таких необитаемых аппаратов с глубиной погружения до 1 тыс метров как Gavia Offshore Surveyor и IVER4 580 в количестве 2 и 3 единиц, соответственно.

Согласно информации, предоставленной компанией-подрядчиком, подводные дроны IVER4 580 смогут опускаться на глубину до 300 м, а наличие в них батарей, заменяемых в «горячем режиме», позволит поддерживать дальнейшую работу устройства.

Примечательно, что это уже второй беспилотный дрон нового поколения семейства IVER4 для проведения широкого перечня миссий, в том числе и радиационной разведки, а также ведения противолодочных и противоминных операций.

Королевские ВМС Британии также приобрели ещё 2 портативных дрона «Gavia» на основе модульной конструкции, обладающих различными возможностями наблюдения с гидролокацией бокового обзора, многолучевым сонаром и акустическим доплеровским измерителем течений. Также они обладают модулем с аппаратурой для океанографических исследований.

В самой Британии пишут следующее:

Подводные морские дроны разработаны в рамках проекта HECLA, позволяющие британским королевским ВМС заниматься сбором и анализом гидрологических и океанографических данных. Потребность в такой технике вызвана интересом в дальнейшем исследовании окружающей океанической среды, в частности, Североатлантического региона, который является критической зоной в плане проведения подводных операций, особенно в том, что касается изучения таких ключевых факторов как процентное содержание соли, скорость звука в морской воде, а также её температура.

Интересно, а интерес к газопроводам со стороны этих подводных аппаратов окажется выше, чем интерес по содержанию соли в морской воде?..

Дополнительно сообщается, что информация с подводных дронов крайне актуальна для военных кораблей (фрегаты Тип 23) и патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8. И тут уж вряд ли патрульный противолодочный самолёт поднимается в небо британским командованием для того, чтобы определить процент содержания соли и температуру воды в северной Атлантике.

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Страны
Великобритания
Компании
Boeing
Проекты
ЯО
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