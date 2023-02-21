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Великобритания начала наращивать производство автономных подводных аппаратов, включая и дроны, способные погружаться на глубину до 1 км. Речь идёт о заключённых контрактах на общую сумму в 6 млн фунтов стерлингов (около 538,7 млн рублей) для производства таких необитаемых аппаратов с глубиной погружения до 1 тыс метров как Gavia Offshore Surveyor и IVER4 580 в количестве 2 и 3 единиц, соответственно.
Согласно информации, предоставленной компанией-подрядчиком, подводные дроны IVER4 580 смогут опускаться на глубину до 300 м, а наличие в них батарей, заменяемых в «горячем режиме», позволит поддерживать дальнейшую работу устройства.
Примечательно, что это уже второй беспилотный дрон нового поколения семейства IVER4 для проведения широкого перечня миссий, в том числе и радиационной разведки, а также ведения противолодочных и противоминных операций.
Королевские ВМС Британии также приобрели ещё 2 портативных дрона «Gavia» на основе модульной конструкции, обладающих различными возможностями наблюдения с гидролокацией бокового обзора, многолучевым сонаром и акустическим доплеровским измерителем течений. Также они обладают модулем с аппаратурой для океанографических исследований.
В самой Британии пишут следующее:
Интересно, а интерес к газопроводам со стороны этих подводных аппаратов окажется выше, чем интерес по содержанию соли в морской воде?..
Дополнительно сообщается, что информация с подводных дронов крайне актуальна для военных кораблей (фрегаты Тип 23) и патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8. И тут уж вряд ли патрульный противолодочный самолёт поднимается в небо британским командованием для того, чтобы определить процент содержания соли и температуру воды в северной Атлантике.