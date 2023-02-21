Все ради НАТО: Швеция решила дать Турции "солидную взятку"

Cumhuriyet: Швеция проведет конференцию по сбору пожертвований для жертв землетрясений

Швеция использует трагедию в Турции, чтобы вступить в НАТО, пишет Cumhuriyet. Столтенберг заявил, что Стокгольм проведет конференцию доноров для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. Это "пряник" в руках генсека НАТО. Какой же "кнут" ждать от Блинкена? – спрашивает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг накануне побывал в Турции. А в начале недели ее посетит госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken).

Основная повестка дня обоих визитов — членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Столтенберг встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu), министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром (Hulusi Akar) и президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. О содержании переговоров с главой страны ни с одной, ни с другой стороны официальных заявлений не было. Однако совместная пресс-конференция Столтенберга и Чавушоглу дает достаточное представление о переговорах.

Взятка в кармане у Столтенберга

Эрдоган три недели назад сказал, что "Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся сигнал по Финляндии". Аналогично этому Чавушоглу заявил: "Мы могли бы оценить процесс вступления Финляндии в НАТО отдельно от Швеции".

Тем временем Столтенберг на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Чавушоглу отметил, что на данном этапе могут быть одобрены обе заявки (Швеции и Финляндии).

Мы не знаем, наступил ли "данный этап", о котором говорит Столтенберг, но в кармане у генсека НАТО была солидная "взятка"!

Швеция проведет "конференцию по сбору пожертвований"

Йенс Столтенберг подчеркнул важность "солидарности, проявленной Швецией и Финляндией после землетрясений в Турции" и объявил, что "Швеция проведет международную конференцию доноров в марте".

Другими словами, Швеция, которая не является союзником Турции по НАТО, но ждет одобрения Анкары для вступление в альянс, организует "конференцию по сбору пожертвований" для Турции!

Это мероприятие очевидно, станет взяткой, подразумевающей своего рода вступительный взнос Швеции в НАТО.

Более того, из подробностей, приведенных Столтенбергом, мы понимаем, что через эту конференцию по сбору пожертвований для ликвидации последствий землетрясений Швеция "де-факто" вовлечена в сотрудничество с НАТО. На деньги, которые будут собраны на этой конференции, НАТО собирается восстановить зону землетрясения в Турции.

Уступка "и один в уме"

Согласно заявлению Чавушоглу, в начале недели Турцию посетит также госсекретарь США Блинкен. В ходе этого визита, опять же со слов Чавушоглу, обязательно будет обсуждаться членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Судя по всему, администрация Байдена, превращая трагедию с землетрясениями в удачную возможность, оказывает давление на Турцию с целью ускорить одобрение членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Объявленная Столтенбергом "конференция по сбору пожертвований для Турции, организуемая Стокгольмом", несомненно означает "пряник". Посмотрим, что станет "кнутом" в руках Блинкена.

Тем не менее мы также должны подчеркнуть следующее. Заявление турецкого руководства о "разделении одобрения членства Швеции и Финляндии в НАТО", с точки зрения Анкары, может показаться отличной тактикой. Однако Вашингтон и Брюссель, очевидно, рассматривают это как важную уступку с намеком "и один в уме".