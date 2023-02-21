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РИА Новости

Политолог: на рынке вооружений все придет к обратному для США результату

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Американский флаг
Американский флаг.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Абу-Даби начала работу международная выставка вооружений IDEX-2023. Об отношении к российскому оружию на Ближнем Востоке рассказала в эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян.

Международная выставка вооружений IDEX-2023 проходит в столице ОАЭ Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Российский ВПК на нем представляют Рособоронэкспорт, концерны "Алмаз-Антей" и "Техмаш", холдинги "Высокоточные комплексы", "Швабе" и Росэлектроника.

Помимо демонстрации военной техники, на полях выставки представители российского ВПК проведут переговоры с ближневосточными партнерами о совместных разработках вооружений. Как заявлял накануне IDEX-2023 глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, Россия предлагает странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения, в том числе участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate.

По его словам, к другим перспективным направлениям военно-технического сотрудничества со странами региона относятся проекты по совместной разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск.

В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян отметила, что российское вооружение имеет на Ближнем Востоке очень высокий авторитет.

"Россия давно занимает свою нишу на международном рынке вооружений. Авторитет у нас достаточно высокий... Там знают, что наши вооружения качественны и надежны. Американцы умеют создавать себе рекламу и нагонять туман, а в результате оказывается, что тот же их (зенитно-ракетный комплекс) Patriot ненадежен, а наши системы С-400 более надежны", – сказала Геворгян.

Позиции российских компаний на рынке вооружений будут только укрепляться, уверена она.

"Я думаю, что наши позиции на рынке вооружений вопреки антироссийской пропагандистской кампании на фоне специальной военной операции только окрепнут. И все придет к обратному результату – российские вооружения будут потихонечку вытеснять те же американские", – добавила политолог.
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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Checkmate
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Росэлектроника
РОЭ
Техмаш НПК
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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