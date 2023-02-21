Политолог: на рынке вооружений все придет к обратному для США результату

В Абу-Даби начала работу международная выставка вооружений IDEX-2023. Об отношении к российскому оружию на Ближнем Востоке рассказала в эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян.
Международная выставка вооружений IDEX-2023 проходит в столице ОАЭ Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Российский ВПК на нем представляют Рособоронэкспорт, концерны "Алмаз-Антей" и "Техмаш", холдинги "Высокоточные комплексы", "Швабе" и Росэлектроника.
Помимо демонстрации военной техники, на полях выставки представители российского ВПК проведут переговоры с ближневосточными партнерами о совместных разработках вооружений. Как заявлял накануне IDEX-2023 глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, Россия предлагает странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения, в том числе участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate.
По его словам, к другим перспективным направлениям военно-технического сотрудничества со странами региона относятся проекты по совместной разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск.
В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян отметила, что российское вооружение имеет на Ближнем Востоке очень высокий авторитет.
Позиции российских компаний на рынке вооружений будут только укрепляться, уверена она.