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Военное обозрение

Министр обороны Белоруссии назвал примерную численность создаваемого в стране народного ополчения

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время в отряды народного ополчения Белоруссии можно привлечь от 100 до 150 тысяч человек по всей стране. Если говорить о добровольцах, то эта численность может быть еще выше. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, слова которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Как отметил Хренин, народное ополчение в Белоруссии будет особенно актуально в сельской местности. Но весьма вероятно, что формирования ополчения будут созданы и в крупных городах, включая столицу страны Минск.

По словам министра обороны, во время военного положения в сельской местности нужны люди, способные помогать властям в охране общественного порядка и пресечении деятельности диверсионных групп. Хренин подчеркнул, что такое решение принимается на основе наблюдений за ситуацией на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал создать при каждом сельском совете в стране отряд народного ополчения численностью от 50 человек. Благодаря созданию народного ополчения граждане Белоруссии, которые не будут охвачены мобилизацией, смогут оборонять свою страну, внося посильный вклад в обеспечение безопасности государства.

Главной задачей народного ополчения Хренин назвал защиту своих домов, имущества, мероприятий по охране правопорядка совместно с белорусской милицией. Ранее в Белоруссии были начаты и мероприятия по улучшению мобилизационного учета граждан республики, проведены военные сборы для военнослужащих запаса.

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Страны
Белоруссия
Украина
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