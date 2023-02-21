США давят на Сербию, чтобы выбить козыри из рук России

Генерал-майор Ковач: Запад давит на Сербию, вынуждая ее признать Косово

Чтобы выбить козыри из рук России, США пытаются закрыть "черную дыру" на Балканах, пишет ИН4С. Сделать это они хотят посредством квазигосударства Косово. "Обглоданную" и искалеченную Сербию они потом втиснут в НАТО и ЕС, погрузив ее при этом в вечную нестабильность.

В нашем южном регионе сепаратисты празднуют свой праздник — так называемый День независимости. В связи с этим, а также в связи с французско-немецким предложением профессор, доктор наук и генерал-майор в отставке Митар Ковач заявил в интервью нашему порталу, что Сербия поставлена в ситуацию, когда вынуждена реагировать под давлением. Однако, как он считает, нельзя допускать неконституционных действий и подписывать какие-либо договоры, которые возложат международные обязательства на будущие поколения.

"Что касается так называемого государства Косово, то начать следует с того, что это продукт давней идеи о Великой Албании, и воплотить этот план удалось только при полной поддержке США, НАТО и ЕС", — полагает генерал-майор в отставке Митар Ковач.

Сербия, как утверждает Митар Ковач, поставлена в ситуацию, когда под давлением она уже скоро может согласиться на договор, который совершенно не поддерживает народ Сербии. Речь идет о французско-немецком предложении, которое предполагает ни больше ни меньше как признание так называемого псевдогосударства.

"Думаю, что мы должны исходить из того, какими будут последствия подобного шага. Если Сербия прогнется под давлением Запада и пойдет навстречу лидирующим странам, которые предводительствуют в этом процессе, а, прежде всего, это лидеры Европейского Союза Франция, Великобритания и Германия, то в Сербии начнутся беспорядки и воцарится вечная нестабильность", — уверен Митар Ковач.

"На фоне украинского кризиса, попыток дальнейшего наступления на Восток и ради того, чтобы выбить козыри из рук России, не позволить ей решить проблему своего народа на территории Украины и присоединить области с преобладающим русским населением, США пытаются закрыть так называемую черную дыру на Балканах. Они также стремятся интегрировать пространство Боснии и Герцеговины и Сербии целиком посредством квазигосударства Косово. "Обглоданную" и искалеченную Сербию они потом втиснут в НАТО и Европейский Союз, чтобы она уж точно не представляла никакой угрозы на задворках. В политическом и международном плане такая Сербия лишит Россию дополнительного аргумента в пользу того, что она способна решать свои геостратегические проблемы самостоятельно", — полагает генерал-майор в отставке.

Далее он утверждает, что главная причина такой спешки — желание показать международным институтам, что все договоры были достигнуты без внешнего давления и условий.

"Все отчетливо видят и понимают, что это явная ложь. Ложь о том, что два субъекта соглашения, то есть так называемое Косово и Сербия, решили проблемы мирным путем, избежали каких-либо трений, установили четкую границу, признали друг у друга дипломы и правовые акты, паспорта и так далее. То есть произошло все, кроме формального признания, и в этом проблема, которая стоит сегодня перед нашим обществом. Говорят, что Сербия никогда не допустит, чтобы Косово вошло в ООН, что мы не признаем это так называемое государство. В принципе видно, что, предлагая данный договор, от нас того и не требуют. Но это только форма, а на самом деле вся суть — в самом договоре. Там не говорится о членстве в ООН, хотя на самом деле оно подразумевается, ведь речь идет о членстве в международных организациях. Там не сказано прямо, что требуется формально признавать государство Косово. Однако все, что включено в этот договор, по сути и означает его признание.

Поэтому они действительно смогут праздновать день независимости, если кто-то в Сербии найдет в себе силы пойти наперекор воле народа и подписать подобный договор, который в долгосрочной перспективе угрожает насущным национальным интересам Сербии", — считает Митар Ковач.

По его словам, в ближайший месяц станет понятна вся глубина раскола в сербском обществе, и будет ясно, кто готов оказать поддержку тем силам, которые выступают против какого бы то ни было договора и против узаконивания квазигосударства.

"Я уверен, что албанцы очень скоро (это подтверждают заявления Курти) согласятся на французско-немецкое предложение, поскольку это по сути признание, как бы нас ни убеждали, что договор только задает рамки для переговоров. Договор продиктует и окончательное решение с некоторыми косметическими изменениями и с условием создать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии. И то, и другое не нужно сербскому народу", — утверждает Митар Ковач.

Он добавляет, что решение о статусе Косово и Метохии будет приемлемым, если будут сохранены международно признанные границ Сербии, если они не будут меняться, и если не будет меняться Конституция.

"Конечно, большинство государств Запада согласны с поступками и действиями нынешней временной власти в Приштине. Они не говорят это откровенно, но, судя по всему, ничто не изменит их отношения к сербам и сербскому национальному вопросу. Любое решение, предполагающее изменение границ Сербии, вредно с национальной точки зрения. Нельзя дозволять ни одной власти идти против Конституции и подписывать какие-то договоры, которые возложат международные обязательства на будущие поколения", — заключает генерал-майор в отставке Митар Ковач.