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ТАСС

Блинкен на встрече с Эрдоганом обсудил поддержку Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Как сообщили в Госдепартаменте, госсекретарь США и президент Турции также обсудили необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Помощь Украине стала одной из основных тем беседы госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Два лидера обсудили поддержку Украины в рамках защиты от российской агрессии и необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам, в том числе в сферах обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Речь шла также о помощи США в ликвидации последствий землетрясения в Турции, добавили в Госдепартаменте.

Ранее в понедельник Блинкен в ходе визита в Турцию провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили вопросы ликвидации последствий землетрясений в республике, заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, конфликт на Украине и ряд двусторонних вопросов. 

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Эрдоган Реджеп
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