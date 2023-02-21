Блинкен на встрече с Эрдоганом обсудил поддержку Украины

Как сообщили в Госдепартаменте, госсекретарь США и президент Турции также обсудили необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Помощь Украине стала одной из основных тем беседы госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Два лидера обсудили поддержку Украины в рамках защиты от российской агрессии и необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам, в том числе в сферах обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Речь шла также о помощи США в ликвидации последствий землетрясения в Турции, добавили в Госдепартаменте.

Ранее в понедельник Блинкен в ходе визита в Турцию провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили вопросы ликвидации последствий землетрясений в республике, заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, конфликт на Украине и ряд двусторонних вопросов.