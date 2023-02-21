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ТАСС

Карл III посетил тренировку украинских военнослужащих в Англии

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Король Великобритании также встретился с инструкторами различных подразделений из королевства и еще девяти стран

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III посетил в понедельник тренировочную базу на юго-западе Англии, где ведется подготовка украинских военнослужащих. Соответствующее видео было распространено газетой Daily Express.

Сообщается, что монарх в сопровождении начальника Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса наблюдал за тренировками бойцов ВСУ, которые проводят британские и западные военные, и пообщался с ними. Карл III также встретился с инструкторами различных подразделений как из Великобритании, так и еще девяти стран - Австралии, Дании, Канады, Литвы, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Они задействованы в этой подготовке, занимающей обычно 35 дней.

Подобную программу подготовки бойцов ВСУ на территории Великобритании Лондон начал в июле 2022 года и намерен продолжать ее в течение всего 2023 года. В конце января британское Минобороны называло целью подготовить в 2023 году до 40 тыс. военнослужащих Украины. До настоящего момента обучение на территории Соединенного Королевства прошли около 10 тыс. украинских военнослужащих. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
Канада
Литва
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Украина
Финляндия
Швеция
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