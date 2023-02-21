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ТАСС

Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"

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Модель боевой машины РСЗО "Торнадо-С"
Модель боевой машины РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Блок системы управления боевой машины может задавать каждому отдельному снаряду дальность и траекторию полета

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", которая способна поражать одним залпом сразу несколько целей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Блок системы управления к РСЗО "Торнадо-С" позволяет программировать для каждой отдельной ракеты индивидуальное полетное задание, благодаря этой разработке боевая машина может одним залпом поражать сразу несколько целей. Блок создан на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы и может задавать каждому отдельному снаряду РСЗО не только дальность полета, но и его траекторию. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более 100 км, точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов его предшественника РСЗО "Смерч", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке представлены 122-мм неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г", позволяющие уничтожать цели за складками местности (включая обратные склоны и ущелья) и в горах. Еще одной премьерой IDEX стал 57-мм боеприпас 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Он предназначен для стрельбы по воздушным целям, а также небронированной технике и живой силе и применим с унифицированным боевым модулем.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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1 комментарий
№1
21.02.2023 06:53
Цитата, q
Госкорпорация "Ростех" представила на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", которая способна поражать одним залпом сразу несколько целей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Блок системы управления к РСЗО "Торнадо-С" позволяет программировать для каждой отдельной ракеты индивидуальное полетное задание, благодаря этой разработке боевая машина может одним залпом поражать сразу несколько целей

А сколько новых РСЗО" ТОРНАДО - С"  Ростех поставил в российскую армию перед тем как продать  этот комплекс заграничным "партнёрам"...?
По репортажам из Донбасса там всё больше Ураганы да Грады стреляют, произведённые ещё в СССР 40-50 лет назад.....

Вот когда во всех общевойсковых армиях вместе с ОТРК "Искандер-М" будут приняты на вооружение бригады РСЗО "Торнадо-С" тогда можно будет их и за границу поставлять....
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