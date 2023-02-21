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Военное обозрение

«Машина для уничтожения денег»: в немецкой прессе раскритиковали военно-транспортный самолёт А400М

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Источник изображения: topwar.ru

А400М должен был стать типовым для европейских стран военно-транспортным самолётом, способствуя укреплению позиций корпорации Airbus в противовес американскому Boeing. Однако, несмотря на то, что новая машина совершила свой первый полёт ещё в 2009 году, она до сих пор не достигла технологической зрелости и вызывает постоянные нарекания со стороны пользователей.

А400М остаётся машиной для уничтожения денег

- отмечается в издании Flug Revue, критикуя проблемный проект.

Как указывается в немецкой прессе, в очередном отчёте Airbus заявляется о сопровождающих самолёт проблемах «во всех областях программы», которые вынуждают вкладывать дополнительные средства в ставший неудачным проект. Только за последние пять лет в рамках «технической корректировки» А400М было вложено 2,3 млрд евро. Но это не мешает европейским странам массово закупать проблемную машину.

По состоянию на конец 2022 года на вооружении шести европейских государств значилось 160 единиц А400М. Ещё 10 самолётов эксплуатируются в Турции, 4 – в Малайзии, по две машины заказаны Казахстаном и Индонезией. Во многом деятельность Airbus приносит прибыль как раз благодаря реализации программы А400М, несмотря на ущербность проекта.

При этом в европейских странах, принявших на вооружение А400М, принято официально говорить о «дальнейшем совершенствовании самолёта»

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Страны
Индонезия
Казахстан
Малайзия
США
Турция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Boeing
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