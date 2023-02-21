Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине

В него войдут снаряды для системы РСЗО HIMARS, комплексы Javelin и гаубицы

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, прибывший в понедельник в Киев с необъявленным визитом, анонсировал передачу Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщил Белый дом.

"Сегодня в Киеве я провожу встречу с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины. Я объявляю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары воздушного наблюдения, необходимого для помощи в защите украинского народа от воздушных бомбардировок", - говорится в заявлении.

Байден отметил, что прибыл в Киев для подтверждения приверженности США демократии и суверенитету Украины. "Я сообщу, что в конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддержать российскую военную машину", - указано в заявлении Байдена.

Американский президент также подчеркнул, что ждет поездки в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и "лидерами стран-союзниц по восточному флангу". Там Байден планирует выступить с речью о том, что США будут призывать мир поддерживать Украину и "основные ценности прав человека и достоинства".

Байден на встрече с Зеленским заявил, что США намерены предоставить Украине пакет военной помощи на сумму $500 млн. "В объявленный пакет помощи войдут артиллерийские снаряды для систем HIMARS и гаубицы, больше комплексов Javelin, противотанковые снаряды, средства радиолокации", - сказал президент США. Трансляцию вел телеканал NBC. О точном количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается. Более подробно, как ожидается, США о новом пакете помощи сообщат во вторник.

Это первый визит президента США на Украину за время российской спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года. По данным CNN, Байден приехал в Киев в 8:00 по местному времени (9:00 мск). На месте его встретила посол США на Украине Бриджит Бринк. Затем его кортеж примерно в 8:30 (9:30 мск) прибыл в Мариинский дворец в центре Киева, где состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.