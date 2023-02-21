Шойгу обсудил с генсеком ОДКБ актуальные вопросы развития военной составляющей организации

Глава Минобороны РФ выразил надежду на то, что опыт Имангали Тасмагамбетова послужит дальнейшему укреплению авторитета ОДКБ как на международной арене, так и внутри каждого из государств, которые входят в организацию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, сообщили в военном ведомстве в понедельник.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования ее силового потенциала", - отметили в министерстве.

Шойгу поздравил Тасмагамбетова с назначением на должность. "Хочу сразу же поздравить с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей организации. Надеюсь, что ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления Вооруженных сил Казахстана", - сказал глава российского военного ведомства. Министр также выразил надежду на то, что опыт Тасмагамбетова послужит дальнейшему укреплению авторитета ОДКБ как на международной арене, так и внутри каждого из государств, которые входят в организацию.

В свою очередь генсек ОДКБ поблагодарил Шойгу за встречу. "Спасибо за возможность с вами встретиться, понимаю, что сейчас время на вес золота", - сказал Тасмагамбетов.

"Хочу проинформировать вас о том, что у меня состоялся на прошлой неделе визит к председателю Совета коллективной безопасности, президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Прежде всего, подписали план мероприятий по исполнению решений Совета коллективной безопасности - ноябрьские решения прошлого года", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Имангали Тасмагамбетов назначен на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.