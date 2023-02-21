Войти
ТАСС

Глава Минфина Франции призвал МВФ выделить Украине €15 млрд

320
0
0
Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

Брюно Ле Мэр также высказался за усиление экономических санкций против России

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр высказался в понедельник за предоставление Международным валютным фондом (МВФ) Украине финансовой помощи в размере €15 млрд и усиление экономических санкций против России.

"Помимо поддержки, оказываемой Европой и Группой семи (G7), важно, чтобы МВФ мобилизовал усилия для Украины", - приводит Agence France-Presse слова главы ведомства.

По его мнению, необходимо "работать над программой МВФ для Киева, которая могла бы предполагать выделение €15 млрд в течение четырех лет".

Кроме того, он заявил, что считает ограничительные меры против РФ эффективными и намерен поддерживать их ужесточение. "В рамках G7 мы будем выступать за усиление экономических санкций против России", - сказал Ле Мэр.

МВФ в пятницу заявил, что достиг договоренности с представителями Украины относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

30 января фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Украина
Франция
Похожие новости
24.01.2023
Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум
10.02.2022
Слова Макрона о России вызвали тревогу на Западе
17.05.2021
Джон Болтон рычит на Россию: как Байдену ловчее «перевести стрелки» на Путина? (National Review, США)
03.01.2020
"Формальный статус": в Британии хотели позвать Москву в НАТО
16.12.2015
«Нелегальные» ракеты: Белоруссия хочет перекупить у Украины российские чертежи
14.01.2015
Россия официально попросила Францию объяснить непоставку "Мистраля"
26.06.2008
В Нижнем Тагиле пройдёт международная выставка вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина