Глава Минфина Франции призвал МВФ выделить Украине €15 млрд

Брюно Ле Мэр также высказался за усиление экономических санкций против России

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр высказался в понедельник за предоставление Международным валютным фондом (МВФ) Украине финансовой помощи в размере €15 млрд и усиление экономических санкций против России.

"Помимо поддержки, оказываемой Европой и Группой семи (G7), важно, чтобы МВФ мобилизовал усилия для Украины", - приводит Agence France-Presse слова главы ведомства.

По его мнению, необходимо "работать над программой МВФ для Киева, которая могла бы предполагать выделение €15 млрд в течение четырех лет".

Кроме того, он заявил, что считает ограничительные меры против РФ эффективными и намерен поддерживать их ужесточение. "В рамках G7 мы будем выступать за усиление экономических санкций против России", - сказал Ле Мэр.

МВФ в пятницу заявил, что достиг договоренности с представителями Украины относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

30 января фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024 году.