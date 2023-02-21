Макрон отказался считать разгром России позицией Франции

JDD: Макрон заявил, что не поддерживает идею разгрома России на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон не перестает менять собственное мнение по поводу России на Украине, пишет автор статьи в JDD. Совсем недавно он говорил о необходимости "поражения" Кремля, а сегодня заявил, что Париж никогда не поддержит эту идею.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу последствий украинского кризиса в интервью журналистам Journal du Dimanche, Le Figaro и France-Inter. По его мнению, ни одна из сторон не может полностью победить, а главными жертвами затянувшегося конфликта станут европейцы.

В пятницу вечером ему показалось, что он заработал очки. Не только по сравнению с немецким канцлером Шольцем и президентом Польши Андреем Дудой, с которыми он только что ужинал, но и с другими собеседниками на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проводится впервые после начала российской спецоперации на Украине. Днем он не уставал повторять, что Россия не может и не должна выиграть конфликт, что на Украине разыгрывается судьба Европы. В самолете по дороге в Париж, он снял куртку и закатал рукава белоснежной рубашки. И начал объяснять все по пунктам.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию. Но я убежден, что в конечном итоге все это не будет закончено военным путем, — признался он трем журналистам, которые задавали ему вопросы на борту президентского самолета. — Некоторым хотелось бы в первую очередь разгромить Россию и атаковать ее на собственной территории. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции".

Притеснить Россию, но не мстить

Когда он говорит об этих наблюдателях, то, естественно, имеет в виду некоторые страны Восточной Европы, членов НАТО и ЕС, лидеры которых не оценили его фразу: "Мы не должны унижать Россию". По его словам, важно сделать все, чтобы Владимир Путин сел за стол переговоров, как только Киев при массированной поддержке Запада окажется в достаточно сильной позиции, чтобы озвучить свои условия. "Сегодня нужно, чтобы Украина перешла к наступлению, которое пошатнет российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", — настаивает глава государства. Он на самом деле считает, что Москву нужно притеснить, но не мстить ей.

Тем более что, по его словам, Украина не сможет восстановить свои границы в одиночку, так как ни один союзник не готов ввести на нее сухопутные войска. "Ни одна из сторон не может полностью победить, — сказал президент Франции. — Ни Украина, ни Россия, так как мобилизация не принесла ожидаемых результатов, и она не может быть бесконечной". Разделяют ли союзники это мнение? Макрон думает, что да.

Нужно ли быть на стороне тех, кто хочет закончить этот конфликт как можно быстрее, но без поражения Украины? Или на стороне победителей после разгрома России, что привело бы ее к изгнанию из содружества наций и поставило под сомнение обеспечение прочной коллективной безопасности континента для всех? Мир или победа, — два сценария, которые разделяют часть друзей Киева, а также вносят раскол в европейские правительства, начиная с коалиции канцлера Шольца. По словам местного дипломатического источника, министр иностранных дел Анналена Бербок даже готовится возглавить правительство, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага.

Европейцы — жертвы бесконечного конфликта

Эммануэль Макрон считает, что единство европейцев и западного лагеря — одна из наибольших неудач Владимира Путина. Это не мешает ему планировать продолжение с разными сценариями. Какие есть варианты, задается он вопросом во время интервью. Он опасается бесконечного конфликта, в котором главными проигравшими будут европейцы. На вопрос о возможности того, что Владимир Путин может быть ослаблен внутри страны и в конечном итоге изменит свой курс, Макрон ответил: "Неужели мы думаем, что после стольких лет ожесточенного и полномасштабного конфликта демократическое решение будет возможным в российском гражданском обществе? Я очень хочу этого, но я не очень в это верю. И все другие варианты, кроме пребывания Владимира Путина в рамках нынешней системы, кажутся мне еще хуже".

Совершенно очевидно, что он намекает на Николая Патрушева, главу Совета безопасности России, или на Евгения Пригожина, главу ЧВК "Вагнер". Эммануэль Макрон считает, что недостатки Владимира Путина известны, но он мог бы согласиться на победу в виде уступок по окончании возможных переговоров и сохранить контроль над государством, ослабленным, но стабильным. Лучше иметь дело с тем, что имеешь, чем играть с огнем.

В ожидании продолжения французский президент не намерен сидеть сложа руки. Нужно по-прежнему вооружаться. "Мы должны перевооружать Европу в целях ее безопасности", считает он. "Это не сводится только к закупке оружия. Мы также должны быть в состоянии производить его и строить нашу архитектуру безопасности, не надеясь на других, американцев или китайцев. Европа будет заслуживать больше уважения, если у нее будет оружие. Это также способ усиления европейского компонента НАТО". В подтексте Эммануэль Макрон обращается к восточным соседям Евросоюза и Атлантического альянса.

Страшная история при коммунизме и страх перед имперской Россией не должны бросать их в объятия США, которые не отправляют своих солдат защищать землю их украинского соседа. Эммануэль Макрон убежден, что сторонники жесткой позиции в Европе, которые хотят победить Путина, должны сопоставить то, что они готовы сделать, и то, что готовы сделать американцы. По его словам, если США не готовы посылать войска на Украину и если больше никто не хочет идти туда в одиночку, то бессмысленно пытаться "разгромить Россию", как он выразился в начале этого непринужденного разговора.

Дальнейшее развитие европейской обороны

Эммануэль Макрон не был так откровенен с тех пор, как он констатировал "смерть мозга" НАТО. Тогда Турция угрожала своим союзникам, чтобы защитить свои позиции в Сирии и интересы в Ливии. Следует ли НАТО готовиться к принятию Украины в свои ряды, как в очередной раз потребовал Владимир Зеленский в Мюнхене? Макрон считает, что альянс — не подходящий инструмент для переосмысления отношений с Россией, а его члены не уверены в своих намерениях, что, по его словам, русские расценивают как экспансионизм. Это не оправдывает поведения Владимира Путина, но частично объясняет его действия, когда он выступил с яростной речью против Запада на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

"Думаю, мы должны переварить советскую и российскую историю ХХ века, чего мы в полной мере не сделали, — сказал в заключение глава государства. — Но единственный способ жить в мире в Европе — это отказаться от имперских амбиций. Кто этого не понял, так это Владимир Путин! Только мы, европейцы, должны построить европейский суверенитет, который обеспечит нашу независимость и безопасность". Ни "неоколониальная" Россия, ни НАТО в гегемонистском искушении. Эммануэль Макрон хочет, чтобы Европа имела свою оборону, свое Европейское политическое сообщество. Он пытается дать понять своим коллегам в Центральной и Восточной Европе, независимо от того, являются ли они кандидатами в вступление в ЕС или нет, что они должны быть разумными в своих ожиданиях и что этот дискурс должна вести и Германия, чей канцлер в своей речи в Праге прошлым летом распахнул двери ЕС.

Другими словами, евроатлантической мечте украинцев, молдаван и граждан Балкан придется подождать, хотя они могли бы, в меру своих возможностей, вносить свой вклад в коллективную европейской оборону, которую форсирует президент Франции, не дожидаясь окончания конфликта. Эта тема будет обсуждаться в первую очередь на следующем саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе в июне, а затем на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Автор: Франсуа Клемансо (François Clemenceau)