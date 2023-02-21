Эстония сняла последнюю рубаху ради Украины

Postimees: эстонские консерваторы раскритиковали поставки вооружений Украине

Председатель консервативной партии Эстонии Мартин Хельме назвал неадекватным то, что правительство "навязывает" украинский конфликт эстонцам, пишет Postimees. Он также раскритиковал решение Таллина передать Киеву три четверти тяжелых вооружений страны.

Павел Соболев

За две с половиной недели до выборов в Рийгикогу (парламент Эстонии) глава EKRE (Консервативная народная партия Эстонии. – Прим. ИноСМИ.) Мартин Хельме дал большое интервью, в котором с большим скепсисом отозвался о формах поддержки Украины, оказываемой сейчас Эстонией. Самые скандальные в этом ряду утверждения Хельме не только портят международный имидж эстонского государства, но и генерируют дополнительные риски для безопасности самой Эстонии.

Во вторник стало известно, что 24 февраля, в День независимости Эстонии, нашу страну посетят генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в предположительном ключе говорится о возможности визита в Таллин в этот день и президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал эти новости в том духе, что раньше к нам на главный праздник не приезжали высокие зарубежные гости, но теперь времена изменились, довольно прозрачно намекнув на то, что в мире очень хорошо замечена та поддержка, которую Эстония оказывает Украине.

Однако уже на следующий день вышло большое интервью главы крупной эстонской партии, в котором он подверг форматы этой поддержки резкой критике. Естественно, глава этой партии является и кандидатом от нее в премьеры, поэтому напрашивается очевидный вывод, что в случае очень успешного выступления этой партии на выборах (второе место в рейтингах никак не позволяет считать такой сценарий фантастикой) позиция Эстонии в отношении конфликта на Украине подвергнется очень существенным корректировкам.

Председатель партии EKRE Мартин Хельме назвал неадекватным то, что руководители Эстонии называют конфликт Украине "нашим конфликтом", обвинил их в том, что с момента начала конфликта Эстония раздала три четверти своих тяжелых вооружений, выразил негодование в связи с тем, что мы отправили Украине системы Javeline, которые, с его точки зрения, должны были передать Киеву другие государства, и, наконец, выступил с утверждением, что бесконтрольный прием Эстонией украинских беженцев ставит под серьезную угрозу существование Эстонии как национального государства.

Также Хельме обвинил эстонское государство в том, что оно финансировало деятельность автобусных фирм, которые привозили сюда беженцев с Украины через 3–4 государства, при этом, по его словам, по этому каналу сюда якобы попадали отнюдь не только военные беженцы, поскольку украинский паспорт – по имеющейся у Хельме информации – сейчас может кто угодно купить за 500 долларов. Еще лидер EKRE выразил глубокое недовольство тем, что власти Эстонии щедрыми пособиями поощряют украинских беженцев к обустройству в нашей стране, из-за чего, как ему кажется, Эстония уже сейчас стала наполовину русскоязычной.

Безусловно, такие слова звучат оскорбительно как для самих беженцев, так и для огромного количества жителей Эстонии, которые не только по служебному долгу, но и по велению сердца старались оказывать украинским беженцам всестороннюю поддержку. Однако вред от слов Хельме может быть куда шире, чем просто незаслуженно нанесенная многим хорошим людям обида, поскольку и военная помощь Украине, и прием украинских беженцев – это, по сути, глобальные международные проекты, и та высокая репутация, что заработана в их рамках Эстонией, среди прочего благотворно влияет и на нашу собственную безопасность.

Мартин Хельме признает, что Запад должен помогать оружием Украине, но настаивает, что это должно быть задачей других стран, а не маленькой Эстонии, которая, мол, безрассудно отдала Украине так много гаубиц, что сама осталась беззащитной. Тем не менее, события последних пятнадцати лет красноречиво показали, что Россия, выбирая себе цели, опасается покушаться на территорию НАТО, поэтому твердо можно сказать, что для безопасности Эстонии никак не менее важными, чем гаубицы, являются союзнические отношения в рамках альянса.

Эти отношения, однако, предполагают, что Эстония должна не только "потреблять" коллективную безопасность, но и вносить свой вклад в нее, и оружейная поддержка Украины – одна из самых важных площадок, где сейчас ведется такая деятельность. Хельме, стоя на том, что оружие Украине должны поставлять другие страны, хочет избавить Эстонию от обременительных – с его точки зрения – обязательств, но при этом никак не упоминает, что отказ от этих обязательств рано или поздно повлечет за собой и утрату гарантий, которые Эстония получает – для своей безопасности – от своих союзников.

Ничуть не послужил бы укреплению авторитета Эстонии в глазах союзников и пересмотр – в сторону ужесточения – нашей миграционной политики в отношении украинских беженцев. Россия не отказывается от своей тактики нанесения ударов по объектам по всей территории Украины, что заставляет европейские государства крайне серьезно готовиться к возможному новому мощному притоку украинских беженцев в Европу. В первые месяцы конфликта Эстония могла служить вдохновляющим примером в приеме беженцев, теперь партия EKRE готовит Эстонии роль европейского изгоя.

Разумеется, речь и в этом случае идет не только лишь о крупных издержках для моральной репутации Эстонии, но и о повышении уязвимости самой нашей страны перед различными миграционными кризисами. Россия еще до начала спецоперации показывала, что умеет искусственно создавать такие кризисы, используя их в качестве "гибридного оружия".

Эффективным противодействие таким кризисам может быть только с привлечением широкого международного сотрудничества, но помогать спешат обычно тем, кто сам всегда спешит на помощь. Риторика EKRE на тему украинских беженцев позволяет предполагать, что эстонское правительство во главе с премьером от этой партии помогло бы Европе быстро позабыть о сделанном Эстонией в этом направлении добре.

Присутствие 24 февраля в Эстонии генсека НАТО и главы Еврокомиссии на праздничных мероприятиях по случаю нашего главного праздника выглядит, однако, не только благодарностью за это добро, но и подтверждением того, что союзники Эстонии твердо признают свою часть ответственности в обеспечении ее безопасности. Такие знаки внимания приобретают дополнительную ценность в свете той данности, что на главную для эстонского государства дату теперь приходится и годовщина с начала кофликта, начатой в XXI веке в центре Европы.

Нетрудно представить себе, что, если официальной позицией эстонского правительства в недалеком будущем станет нынешняя позиция председателя EKRE, то подобных жестов уважения со стороны руководителей крупнейших международных организаций Эстония уже не увидит. Проблема будет, однако, в понижении уровня не "вип-гламура", а внешнего доверия к Эстонии и готовности союзников приходить к ней на выручку.

Тоомас Хендрик Ильвес еще в бытность президентом Эстонии подвергал эстонских национал-консерваторов резкой критике за их позицию в отношении европейских квот по приему беженцев из очень далеких стран. Национал-консерваторы пугали эстонское общество тем, что Эстонию может ждать нашествие людей "другой расы", на что Ильвес спрашивал, стали бы национал-консерваторы при запросе у союзников военной помощи в случае нападения на Эстонию предупреждать, что ждут только белокожих защитников.

В четверг, 16 февраля, в Эстонию с визитом прибывает глава Пентагона Ллойд Остин, и этот визит выглядит очередным подтверждением того, что среди гарантов безопасности Эстонии – страны-лидеры демократического мира. Не то что бы такой визит было совсем невозможно представить в случае нахождения в премьерском кресле в Эстонии лидера EKRE, но и уповать на то, что в мире никто не замечает экрешных факельных шествий, тоже не стоит, а уж в комплекте с ослаблением эстонской поддержки Украины они стали бы выглядеть еще токсичнее.