Пресса США: Администрация согласовывала визит Байдена в Киев с российской стороной

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В американских СМИ комментируют сегодняшний визит президента США в Киев. Информационная служба Associated Press выходит со статьёй, в которой говорит, что американская администрация согласовывала визит Джо Байдена в украинскую столицу с Москвой.
Из сообщения:
Американские репортёры отмечают, что официально об этом разговоре с российской стороной не сообщалось, однако «коммуникацию с русскими по специальным каналам связи» подтвердили сразу несколько источников.
Эта публикация вызвала обсуждение в самих США, где выразили недоумение включенной в Киеве сиреной воздушной тревоги в тот момент, когда Байден и Зеленский выходили из Михайловского собора.
Несколько комментариев американских пользователей:
К настоящему моменту кортеж с Байденом покинул украинскую столицы. Дальнейшей точкой его визита станет Польша.