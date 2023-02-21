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Военное обозрение

Пресса США: Администрация согласовывала визит Байдена в Киев с российской стороной

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Источник изображения: topwar.ru

В американских СМИ комментируют сегодняшний визит президента США в Киев. Информационная служба Associated Press выходит со статьёй, в которой говорит, что американская администрация согласовывала визит Джо Байдена в украинскую столицу с Москвой.

Из сообщения:

Незадолго до визита президента США в Киев произошёл неанонсированный разговор с российской стороной, который был направлен на обеспечение деконфликтности. Администрация связывалась с русскими, чтобы обсудить нюансы во избежание каких-либо проблем и нестыковок, способных привести к прямому вооружённому конфликту между ядерными державами.

Американские репортёры отмечают, что официально об этом разговоре с российской стороной не сообщалось, однако «коммуникацию с русскими по специальным каналам связи» подтвердили сразу несколько источников.

Эта публикация вызвала обсуждение в самих США, где выразили недоумение включенной в Киеве сиреной воздушной тревоги в тот момент, когда Байден и Зеленский выходили из Михайловского собора.

Несколько комментариев американских пользователей:

Понятно теперь, почему Байден спокойно гулял по Киеву при звуках сирены.
Если американская делегация знала, что никаких ударов не будет, как расценивать объявленную Зеленским воздушную тревогу?

К настоящему моменту кортеж с Байденом покинул украинскую столицы. Дальнейшей точкой его визита станет Польша.

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Польша
Россия
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Украина
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Ядерный щит
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