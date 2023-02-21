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Военное обозрение

Индия расширяет базу подготовки инженеров в полупроводниковой промышленности

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии в рамках усилий по созданию кадрового резерва профессионалов в области полупроводников, принимая во внимание значимость отрасли, начал действовать учебный план, разработанный для двух новых программ.

Ожидается, что эти курсы предоставят индийским студентам различные рабочие места в крупнейших мировых и индийских компаниях.

Министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что премьер-министр Нарендра Моди одобрил программу Semicon India ещё в январе прошлого года.

После консультаций с полупроводниковой промышленностью и всеми экспертами была разработана учебная программа, и сегодня комиссия при Министерстве образования запустила две новые программы. Первая — это программа BTech по полупроводникам, вторая — дипломная программа по полупроводниковым технологиям. Эти две программы помогут нам подготовить очень хорошие кадры в области полупроводников во всей инженерной системе.

- сказал министр электроники и информационных технологий.

Всеиндийский совет по техническому образованию запустил учебную программу, разработанную для бакалавриата технических наук и получения диплома в области производства интегральных схем.

Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что полупроводники играют гораздо большую роль в мире, чем мы можем себе представить. В официальном сообщении говорится, что сектор производства полупроводников (крупномасштабная интеграция) является высокооплачиваемой отраслью в Индии и создаст среду для крупной полупроводниковой "экосистемы".

Источник изображения: topwar.ru

Наша общая цель — сделать Индию одним из ключевых партнеров в глобальных цепочках поставок полупроводников

— сказал премьер-министр Индии. Он также отметил, что страна вкладывает значительные средства в обучение и подготовку молодых специалистов.

В Индии имеется исключительный кадровый резерв разработчиков полупроводников, который составляет до 20 процентов инженеров-конструкторов полупроводников в мире. Почти все из 25 ведущих компаний по разработке полупроводников имеют свои центры проектирования или исследований и разработок именно в Индии.

Индийский премьер-министр выразил оптимизм после того, как в сентябре прошлого года правительство Гуджарата подписало Меморандум о взаимопонимании на сумму 1,54 миллиона рупий (1,4 миллиона рублей) с группой Vedanta-Foxconn для производства полупроводников и дисплеев.

Премьер-министр также отметил, что инвестиции окажут значительное влияние на рост экономики и рабочих мест, а также помогут в создании огромной системы для вспомогательных отраслей.

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