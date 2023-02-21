Байден сообщил об обещании стран Запада передать Киеву около 700 танков

По словам американского лидера, США удалось создать коалицию стран от Атлантического океана до Тихого

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. США и их союзники по всему миру пообещали передать Киеву около 700 танков и "тысячи" единиц другой бронетехники. Об этом заявил президент США Джо Байден в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию его выступления вел телеканал NBC.

Американский лидер отметил, что США удалось создать коалицию стран от Атлантического океана до Тихого, состоящую из более чем 50 государств.

"Все мы обязались поставить около 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых реактивных систем залпового огня <....> и системы ПВО", - отметил он.

По словам президента США, все это необходимо для того, чтобы обеспечить оборону Украины.