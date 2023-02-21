Войти
РИА Новости

Российские гранатометчики учатся уничтожать танки Abrams

392
0
0
Танки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams.
Источник изображения: © CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel

Российские гранатометчики на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Расчеты противотанковых гранатометов Вооруженных сил России на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams, передает корреспондент РИА Новости.

Макеты, повторяющие габариты и силуэт Abrams, установлены на одном из полигонов Запорожской области.



"Гранатометчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Длинна восемь метров, высота около двух с половиной метров. Макет полностью повторяет габариты танка. Выполнено две проекции – боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают", - рассказала журналистам инструктор по стрельбе из гранатомета. Видео со стрельб опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

Ранее США пообещали украинским военным батальонный комплект - 31 единицу - своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить. Белый дом уточнял, что поставка Abrams займет "много месяцев".

При этом газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что Abrams требуют значительной материально-технической поддержки, в частности солидных запасов реактивного топлива, и длительного обучения персонала – более длительного, чем на немецкие танки Leopard 2, которые также обещают поставить Киеву.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
27.01.2023
Военный эксперт назвал уникальное средство против Leopard и Abrams
27.01.2023
Дипломат считает, что Запад переходит на новый уровень противостояния
27.01.2023
Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат
20.01.2023
Киев ждет от Запада танки. Но появились серьезные проблемы с их поставками
26.05.2022
Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина