"Союз МС-22" планируют вернуть на Землю в конце марта

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, возвращение корабля с поврежденной системой терморегулирования в пилотируемом режиме невозможно

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поврежденный корабль "Союз МС-22" планируется вернуть на Землю в конце марта. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"В беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Соловьева, возвращение корабля с поврежденной системой терморегулирования в пилотируемом режиме невозможно, потому что люди - очень активные источники тепла.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.