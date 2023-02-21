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ТАСС

"Союз МС-22" планируют вернуть на Землю в конце марта

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, возвращение корабля с поврежденной системой терморегулирования в пилотируемом режиме невозможно

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поврежденный корабль "Союз МС-22" планируется вернуть на Землю в конце марта. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"В беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Соловьева, возвращение корабля с поврежденной системой терморегулирования в пилотируемом режиме невозможно, потому что люди - очень активные источники тепла.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
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