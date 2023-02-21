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ТАСС

МКС получила радиолокационную аппаратуру

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Владимир Соловьев
Владимир Соловьев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев, для ее установки потребуется выход в космос

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский сегмент МКС впервые получил радиолокационную аппаратуру, для ее установки потребуется выход в космос. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"На грузовом корабле мы привезли довольно интересную радиолокационную аппаратуру, она работает за бортом и требует выхода в открытый космос", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, "впервые из космоса будут вестись разного рода исследования радиолокационным методом"

Ранее Соловьев заявлял, на МКС прибудет научное и радиолокационное оборудование. Его планируется наладить и получить результаты, которые будут использованы на Российской орбитальной станции (РОС). 

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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