Роджер Уотерс назвал США и НАТО зачинщиками конфликта на Украине

Лидер Pink Floyd Уотерс назвал Белый дом и НАТО провокаторами

Байден и его администрация, а также вассалы Белого дома по блоку НАТО спровоцировали конфликт на Украине, заявил один из лидеров Pink Floyd Роджер Уотерс в видеоролике, который опубликован на YouTube-канале People's Podcast. Также он обвинил их в подрыве "Северного потока".

Я обращаюсь к президенту Байдену от имени большинства. Давайте начистоту, господин президент. Я говорю от имени безголосого большинства. Вы, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джейк Салливан и прочие воинствующие неоконсерваторы из Вашингтона, а заодно ваши вассалы из НАТО… вы и есть главные провокаторы.

Как вы понимаете, господина Путина я не оправдываю. Но даже беглый взгляд на историю последних 30 лет подскажет, что вы сильно недоработали и могли потрудиться получше.

В 1989 году вы бы могли последовать примеру господина Горбачева. Вы бы могли выполнить обещание госсекретаря Бейкера и не расширять границы НАТО "ни на ярд" к российским границам от восточной оконечности единой Германии.

Вы бы могли прислушаться к знаменитой мюнхенской речи Путина в феврале 2007 года — и сделать Европу гораздо безопаснее.

А 2008 году — не расширять НАТО на восток.

А в 2014 году — не устраивать незаконного переворота на Майдане.

А в 2019 году — поддержать Минские договоренности. Недавно Ангела Меркель сказала, что это была уловка, чтобы выкроить Украине время на подготовку к войне, которую вы тогда уже замыслили. Эти же самые Минские договоренности стали краеугольным камнем президентской кампании Зеленского.

Что ж, меня, господин Зеленский, вы обманули. Я-то думал, у вас серьезные намерения и вы впрямь хотите окончить гражданскую войну в Донбассе и дать России, вашей соседке, хотя бы некоторые гарантии безопасности. Я рассчитывал, вы будете действовать разумно — но ничего подобного.

А в 2022 году, в феврале, марте и апреле, вы могли бы сказать Борису Джонсону, чтоб не он не прилетал в Киев и не нарушал достигнутых договоренностей. Но вы решили иначе.

А в сентябре 2022 года, как пишет всемирно известный журналист-расследователь Сеймур Херш, вы взорвали газопровод "Северный поток" на Балтике. Если это подтвердиться, это будет не только вооруженная агрессия, но и возмутительный теракт мирового масштаба: ведь в атмосферу попало 300 000 тонн метана.

Вы, господин президент, хвастали, что для этого у вас есть все возможности и намерения, а затем Виктория Нуланд радовалась, что газопровод превратился в, цитирую, "груду металла на дне морском".

А Энтони Блинкен ликовал, как прекрасно уничтожение "Северного потока" вписывается в имперскую повестку дня США. А теперь, после всего этого, этот ваш идиотский рупор Нед Прайс утверждает, что США не имеют к этому никакого отношения. Мы не услышали на эту тему никаких заявлений от вас, господин президент, и не прочли ни одной статьи в крупных мировых СМИ.

Надо думать, вы считаете, что репортаж Херша о таинственном подрыве газопроводов никого не интересует. Хватит! Мы требуем перемен! Прислушайтесь к совести. Добейтесь скорейшего прекращения огня на Украине.