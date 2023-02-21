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ТАСС

Премьер Нидерландов рассказал, когда Украина получит системы ПРО Patriot

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По словам Марка Рютте, Киев получит системы не ранее, чем через два месяца

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина сможет получить обещанные ей системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot не ранее, чем через два месяца, сейчас идет обучение украинских военных работе с этим комплексом. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас идет обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами", - ответил Рютте на вопрос о сроках поставок. Интервью с премьером Нидерландов опубликовало в понедельник украинское издание "Европейская правда".

В январе Рютте объявил, что Нидерланды намерены принять участие в проекте США и Германии по поставке Украине комплексов Patriot. При этом 17 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время поставка Берлином этих систем невозможна. В свою очередь Пентагон информировал о решении организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома).

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что обучение украинских военных на базе в Оклахоме является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. 

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Страны
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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