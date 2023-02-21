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ТАСС

Научную программу МКС не будут пересматривать из-за продления миссии экипажа "Союза МС-22"

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Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22")
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22").
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, экипаж равноценно подготовлен ко всем научным экспериментам, которые были запланированы на вторую половину 2023 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская научная программа на Международной космической станции (МКС) не будет пересмотрена из-за повреждения корабля "Союз МС-22" и продления экспедиции космонавтов. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"Научная программа не пересматривается, потому что она сверстана на целый год. <…> Этот экипаж равноценно подготовлен ко всем научным экспериментам, которые были запланированы на вторую половину 2023 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Соловьева, будет большая интересная программа научных исследований, которая в том числе будет включать эксперименты по робототехнике, а также внекорабельную деятельность.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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