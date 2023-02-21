Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения

Оборудование обнаруживает живую силу противника и его наземную технику, классифицирует объекты, подсчитывает их численность и определяет направление движения

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) на международной выставке IDEX 2023 впервые представил малогабаритный разведывательный комплекс 1К144-Е, обеспечивающий максимальную достоверность данных за счет сенсоров различного типа. Об этом в понедельник ТАСС сообщил временный генеральный директор концерна "Созвездие" Сергей Вилков.

"Мы впервые представляем в ОАЭ экспортную версию нашего разведывательно-сигнализационного комплекса 1К144-Е. За счет применения сенсоров различного типа обеспечивается максимальная достоверность передаваемых данных для оценки обстановки на контролируемых рубежах", - сказал он.

1К144-Е способен обнаруживать живую силу противника и его наземную технику, классифицировать объекты, подсчитывать их численность и определять направление движения, оставаясь при этом полностью незаметным. В состав комплекса входят сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики размером до 20 см и весом 150-600 гр, которые заглубляются в грунт, маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу от встроенных элементов питания до 30 суток. Время развертывания комплекса не превышает 5 мин.

Информация с датчиков передается по радиоканалу и отображается на мониторе оператора в виде электронной карты местности с обозначениями местоположения самих детекторов и обнаруженных ими объектов. Оборудование "видит" движущиеся цели, определяет их тип, вычисляет количество и траекторию перемещения.

В составе "Росэлектроники" оборудование разработал и производит концерн "Созвездие".

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.