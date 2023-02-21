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ТАСС

В ФРГ нет данных об оказании Китаем военной помощи России

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

В Берлине ожидают, что Пекин не будет поставлять летальное оружие РФ

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии не получало информации о предполагаемом оказании Китаем военной помощи России. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, в Берлине ожидают, что Пекин не будет поставлять летальное оружие РФ.

"Такой информации у нас нет, но, несмотря на это, мы, конечно, приняли к сведению заявления [госсекретаря США] Энтони Блинкена, с определенной степенью беспокойства. Но в настоящий момент у нас нет никаких доказательств этому", - сказал представитель кабмина.

"Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] на минувших выходных разговаривал в Мюнхене с главой китайской дипломатии Ван И и ясно разъяснил позицию ФРГ по этому вопросу, сказав, что мы приветствуем то, что китайская сторона, по всей имеющейся информации, не поставляет России летальное оружие", - сообщил Хебештрайт. 

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Страны
Германия
Китай
Россия
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