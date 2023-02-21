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ТАСС

Reuters: Зеленский заявил, что обсудил с Байденом дальнобойное вооружение

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci, Pool

Американский президент на встрече с украинским лидером сообщил, что США намерены предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $500 млн

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях. Об этом сообщило агентство Reuters.

В понедельник Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото с прибывшим в Киев Байденом и назвал этот визит важным сигналом поддержки для всех украинцев.

Байден на встрече в Киеве с Зеленским заявил, что США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. По словам американского лидера, Вашингтон поставит Киеву снаряды для системы РСЗО HIMARS.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что США согласились отправить Украине планирующие высокоточные реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, однако отклонили запросы на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км. Министерство обороны США объявило 3 февраля о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, в который вошли в том числе GLSDB. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
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