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ЦАМТО

США компенсируют Чехии передачу вооружений Украине

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Флаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

ЦАМТО, 20 февраля. Посол США в Чешской Республике Бижан Сабет 17 февраля сообщил, что США в рамках военного сотрудничества с иностранными государствами дополнительно предоставят Чехии 200 млн. долл. в качестве частичной компенсации за вооружения, которые были предоставлены Украине.

Как заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, Чехия ценит предоставленную помощь, которую воспринимает как выражение признательности за то, как Чешская Республика помогает Украине с начала конфликта. Полученные средства планируется использовать для дальнейшей модернизации вооруженных сил. Запланированы переговоры о реализации конкретных проектов.

Предоставление 200 млн. долл. (около 4,4 млрд. крон по текущему курсу) будет осуществляться в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF). Это еще один пакет помощи в дополнение к ранее объявленным 100 млн. долл., которые также предназначены для дальнейшей модернизации ВС Чехии и частичной компенсации поставок техники на Украину. Еще 6 млн. долл. будут предоставлены из Фонда противодействия российскому влиянию, предназначенного для создания так называемых развертываемых групп киберзащиты, которые будут сформированы в составе ВС Чехии.

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Страны
США
Украина
Чехия
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