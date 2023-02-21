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Военное обозрение

Французское командование подтвердило вывод войск из Буркина-Фасо

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Источник изображения: topwar.ru

Французское военное командование подтверждает информацию о том, что контингент этой страны прекращает выполнение своей миссии в государстве Буркина-Фасо. Первоначально о том, что французские войска покидают Буркина-Фасо заявили в Минобороны этого африканского государства.

Офицеры французских войск провели официальную церемонию «прекращения антитеррористической миссии», спустив государственный флаг с флагштока на военной базе в Уагадугу.

Пресс-служба армии Буркина-Фасо:

Французские военные спустили свой флаг и начали покидать страну.

Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела указал на то, что его страна сделала разумный выбор и этот выбор – в пользу России, у которой по-настоящему впечатляющий опыт в борьбе с радикалами и джихадистами.

Представитель правительства Буркина-Фасо:

Французские войска покидают нашу страну, но это вовсе не означает разрыв дипломатических отношений между Уагадугу и Парижем.

Некоторое время назад французские войска были фактически изгнаны из другого африканского государства – Мали.

На этом фоне в самой Франции заявляют о своей обеспокоенности ростом влияния России в Африке. При этом откровенно говорится, что Париж теряет возможность доступа к богатейшим африканским недрам.

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Страны
Буркина-Фасо
Мали
Россия
Франция
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