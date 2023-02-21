ГК "Астра" и компания EliteBoard разработали импортонезависимое решение для образования и бизнеса

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Подтверждена полная совместимость операционной системы Astra Linux Special Edition и интерактивных досок EliteBoard, сообщила в понедельник пресс-служба группы компаний (ГК) "Астра".

"Эксперты ГК "Астра" и компании EliteBoard, выпускающей под одноименным брендом профессиональные интерактивные устройства, дисплеи, телевизоры и другое оборудование, провели комплекс испытаний совместного решения и убедились, что интерактивные доски EliteBoard стабильно и корректно работают на российской платформе, и пользователям доступен весь их функционал", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, совместное решение соответствует высоким стандартам качества, безопасности, надёжности и подходит для проведения уроков, презентаций в образовательной сфере, в работе государственных и частных организаций различного профиля.

Сообщается, что сертификация интерактивных досок EliteBoard WR-83A24 и WR-84A24 с диагональю 83 и 84 дюйма была проведена в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Менеджер по развитию EliteBoard Николай Щербак отмечает, что сегодня ситуация на рынке стала меняться, открывая большие перспективы российским продуктам.

"Надеемся, что интерактивное оборудование EliteBoard, совместимое с российским программным обеспечением, станет ещё более востребованным в ближайшие годы", - сказал Щербак, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова руководителя департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрия Тараканова, отметившего, что за последний год значительно вырос спрос на импортонезависимые технологии во всех отраслях, включая образовательную сферу. "И эта тенденция сохраняется", - сказал он.