Войти
Интерфакс-АВН

ГК "Астра" и компания EliteBoard разработали импортонезависимое решение для образования и бизнеса

326
0
0
Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Подтверждена полная совместимость операционной системы Astra Linux Special Edition и интерактивных досок EliteBoard, сообщила в понедельник пресс-служба группы компаний (ГК) "Астра".

"Эксперты ГК "Астра" и компании EliteBoard, выпускающей под одноименным брендом профессиональные интерактивные устройства, дисплеи, телевизоры и другое оборудование, провели комплекс испытаний совместного решения и убедились, что интерактивные доски EliteBoard стабильно и корректно работают на российской платформе, и пользователям доступен весь их функционал", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, совместное решение соответствует высоким стандартам качества, безопасности, надёжности и подходит для проведения уроков, презентаций в образовательной сфере, в работе государственных и частных организаций различного профиля.

Сообщается, что сертификация интерактивных досок EliteBoard WR-83A24 и WR-84A24 с диагональю 83 и 84 дюйма была проведена в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Менеджер по развитию EliteBoard Николай Щербак отмечает, что сегодня ситуация на рынке стала меняться, открывая большие перспективы российским продуктам.

"Надеемся, что интерактивное оборудование EliteBoard, совместимое с российским программным обеспечением, станет ещё более востребованным в ближайшие годы", - сказал Щербак, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова руководителя департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрия Тараканова, отметившего, что за последний год значительно вырос спрос на импортонезависимые технологии во всех отраслях, включая образовательную сферу. "И эта тенденция сохраняется", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
09.03.2021
В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой
14.10.2020
Жизнь на переднем крае
01.10.2018
Интернациональные джихадисты угрожают Ирану новыми атаками
04.12.2017
Третья стратегия: как будут воевать США
13.01.2015
Обеспеченность Вооруженных Сил РФ современной аппаратурой спутниковой навигации возросла в 1,7 раза
09.06.2009
Электронный Татарстан. Перспективы развития
30.08.2017
МАИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина