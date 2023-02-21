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Варшава надеется, что новые американские базы в Польше "отпугнут" Россию

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Солдаты почетного караула на военной базе Редзиково в Польше
Солдаты почетного караула на военной базе Редзиково в Польше.
Источник изображения: © WOJTEK RADWANSKI

Генерал Скшипчак: постоянные базы НАТО в Польше отпугнут Россию

В Варшаве надеются, что визит Байдена закончится заявлением о новых американских базах в Польше. В беседе с изданием Fakt генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что шансы на это велики, и объяснил, где могут быть построены базы, и как это повысит безопасность Польши.

Михал Хмелевский (Michał Chmielewski)

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Польшу вселяет надежду на размещение постоянных баз НАТО на берегах Вислы. Данная тема обсуждается на дипломатическом уровне. По мнению бывшего командующего Сухопутными войсками РП генерала Вальдемара Скшипчака, в настоящее время имеются хорошие шансы на положительное решение этого вопроса. В беседе с изданием Fakt генерал объясняет, где могут быть построены базы, и как это повышает безопасность Польши.

"Мы хотели бы, чтобы было объявлено о создании постоянных баз войск НАТО в Польше, но решение за американцами", – заявил 13 февраля в эфире радиостанции Polskiе Radiо 24 замминистра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик (Arkadiusz Mularczyk). Он добавил, что призывал к созданию постоянных баз во время своего недавнего визита в США.

Постоянные базы НАТО в Польской Республике? Генерал Скшипчак: это возможно

Fakt спросил генерала Вальдемара Скшипчака, можно ли ожидать появления постоянных баз НАТО в Польше. "Думается, это возможно. Байден делает ставку на интеграцию Европы на восточной границе, на прикрытие этого фланга", – считает генерал.

По его словам, на базах должны находиться американские войска. "Иначе Западную Европу не убедить в необходимости такого шага. Решение Байдена могло бы стать демонстрацией готовности укрепить восточную границу НАТО и тем самым заставить других членов альянса принять в этом участие", — комментирует Скшипчак.

Во время недавнего визита в Лондон президент РП Анджей Дуда подчеркнул, что выступает за создание складов вооружения НАТО в Польше, что позволило бы быстрее реагировать в случае возможной угрозы. Своим решением Байден мог бы реализовать это предложение.

"На базе, где располагалась бы воинская часть, например, бронетанковая, находилась бы и техника этой бригады", — объясняет генерал.

Постоянные базы НАТО в Польше. Генерал Скшипчак: они отпугнут Россию

"Присутствие американских войск, безусловно, будет сдерживающим фактором", – заверяет генерал Скшипчак. По его словам, русские сейчас связаны конфликтом на Украине, поэтому в течение длительного времени они не смогут осуществлять какие-либо другие действия. "У нас достаточно времени, чтобы подготовиться на перспективу и повысить нашу безопасность", – отмечает он.

Где следует создать базы? "Конечно, не у самой границы. Американцы располагают военные базы вблизи учебных объектов, наиболее вероятные локализации на востоке – это полигоны Новая Демба и Орыш, а на западе – Жагань и, возможно, Дравско", – прогнозирует генерал Скшипчак.

Количество баз зависит от потенциала, который американцы и наши союзники хотели бы развернуть. "Это должна быть дивизия из нескольких бригад: одной-двух американских, а остальные европейские. Мне кажется, что одной-двух американских полностью укомплектованных бригад с техникой вполне достаточно", – утверждает Вальдемар Скшипчак.

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