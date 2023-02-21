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ТАСС

Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

"Рособоронэкспорт" готовится предложить иностранным партнерам российские мультикоптеры различного размера и назначения

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" готовится предложить иностранным партнерам российские разведывательные и разведывательно-ударные мультикоптеры различного размера. Об этом ТАСС заявил в понедельник генеральный директор компании Александр Михеев на международной выставке вооружений IDEX 2023.

"Рособоронэкспорт" готовится предложить иностранным партнерам российские мультикоптеры различного размера и назначения. В числе предлагаемых образцов имеются как разведывательные, так и разведывательно-ударные с возможностью нести различные виды полезной нагрузки", - сообщил он.

По его словам, "Рособоронэкспорт" из наиболее современных российских беспилотных летательных аппаратов сегодня продвигает на мировом рынке разведывательно-ударные БЛА "Орион-Э", разведывательные "Орлан-10Е" и "Орлан-30", а также барражирующие боеприпасы "Куб-Э".

В феврале 2022 года на выставке беспилотных систем UMEX глава "Рособоронэкспорта" заявлял, что компания успешно продвигает на экспорт широкий спектр российских разведывательных и ударных БЛА, а также готовится к выводу на экспортный рынок сверхлегких и тяжелых ударных беспилотников.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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1 комментарий
№1
21.02.2023 02:03
Цитата, q
"Рособоронэкспорт" готовится предложить иностранным партнерам российские мультикоптеры различного размера и назначения
Складывается такое впечатление что это новость из параллельной вселенной...
0
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