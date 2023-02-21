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Интерфакс-АВН

Мантуров: портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд

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Д.Мантуров
Д.Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия выполняет свои обязательства по экспорту оружия, портфель заказов остается на уровне $50-55 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня, в условиях специальной военной операции, значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил России. Их обеспечение - наш абсолютный приоритет, но даже в этих условиях мы продолжаем работу с нашими партнерами из дружественных стран и выполняем свои обязательства", - заявил Мантуров.

"Что касается портфеля экспортных оборонных заказов, то он в последние годы составлял $50-55 млрд. Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что окончательные итоги по объему поставок в 2022 году пока не подведены, но ожидается, что все планы будут исполнены.

Ранее официально сообщалось, что Россия ежегодно экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.

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Минпромторг РФ
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Мантуров Денис
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