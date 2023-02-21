Блинкен заявил, что поставка Турции новых F-16 отвечает национальным интересам США

Стамбул. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление истребителей F-16 и поставка новых самолетов Турции играет важную роль для администрации президента Джо Байдена, передает агентство "Анадолу".

В ходе визита в Турцию Блинкен сказал, что такая сделка отвечает "национальным интересам и интересам в сфере безопасности" США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Блинкеном в свою очередь отметил, что "завершение оформления сделки по F-16 выгодно обеим сторонам".

Турецкий министр также сообщил, что торговля между двумя странами активно развивается. Он призвал отменить санкции в сфере оборонной промышленности и "эффективнее сотрудничать в сфере безопасности", в частности в борьбе с терроризмом.