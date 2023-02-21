Войти
Интерфакс-АВН

Блинкен заявил, что поставка Турции новых F-16 отвечает национальным интересам США

327
0
0
Истребители F-16 ВВС Турции
Истребители F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: hurriyetdailynews.com

Стамбул. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление истребителей F-16 и поставка новых самолетов Турции играет важную роль для администрации президента Джо Байдена, передает агентство "Анадолу".

В ходе визита в Турцию Блинкен сказал, что такая сделка отвечает "национальным интересам и интересам в сфере безопасности" США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Блинкеном в свою очередь отметил, что "завершение оформления сделки по F-16 выгодно обеим сторонам".

Турецкий министр также сообщил, что торговля между двумя странами активно развивается. Он призвал отменить санкции в сфере оборонной промышленности и "эффективнее сотрудничать в сфере безопасности", в частности в борьбе с терроризмом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
Похожие новости
17.02.2023
Внутренняя безопасность Пакистана под угрозой
18.01.2021
Балканский «Ураган»
14.10.2019
Сенатор США выступил за введение эмбарго на поставки вооружений Турции
31.03.2016
«Из-за С-400 работаем без выходных»
29.02.2016
Европарламент недоволен поставками оружия саудитам
24.08.2012
Война не за горами?
17.11.2011
Затянуть пояса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина