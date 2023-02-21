Глава Минобороны Словакии Надь: передача Украине МиГ-29 не снизит обороноспособность страны

ЦАМТО, 20 февраля. Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, летчики для них не готовятся, их хранение приводит к ненужным расходам.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 19 февраля братиславское сетевое издание Teraz со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя.

"Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, летчики для них не готовятся, их хранение требует расходов. Поэтому передача в дар этих самолетов Украине не снизит обороноспособность республики, к тому же 50-60% остаточной стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских механизмов", – цитирует издание министра.

"Если пойдет речь о том, что мы примем решение о передаче в дар истребителей МиГ-29 Украине, и о том на каких условиях, то мы сначала обсудим это в парламенте", – пообещал Я.Надь.

По словам Я.Надя, в словацких ВВС есть лишь 4 летчика, умеющих управлять МиГ-29, а подготовка новых была прекращена еще решением социал-демократического правительства, действовавшего до парламентских выборов 2020 года.

Как отмечает "РИА Новости", во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Э.Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу.

В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать заказанные в США истребители F-16.