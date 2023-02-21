Войти
ЦАМТО

Глава Минобороны Словакии Надь: передача Украине МиГ-29 не снизит обороноспособность страны

326
0
0
МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 февраля. Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, летчики для них не готовятся, их хранение приводит к ненужным расходам.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 19 февраля братиславское сетевое издание Teraz со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя.

"Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, летчики для них не готовятся, их хранение требует расходов. Поэтому передача в дар этих самолетов Украине не снизит обороноспособность республики, к тому же 50-60% остаточной стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских механизмов", – цитирует издание министра.

"Если пойдет речь о том, что мы примем решение о передаче в дар истребителей МиГ-29 Украине, и о том на каких условиях, то мы сначала обсудим это в парламенте", – пообещал Я.Надь.

По словам Я.Надя, в словацких ВВС есть лишь 4 летчика, умеющих управлять МиГ-29, а подготовка новых была прекращена еще решением социал-демократического правительства, действовавшего до парламентских выборов 2020 года.

Как отмечает "РИА Новости", во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Э.Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу.

В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать заказанные в США истребители F-16.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Польша
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
F-16
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
05.04.2022
США пытаются задушить Россию, чтобы контролировать Европу
23.06.2021
Инвалиды пятой статьи
19.04.2021
Defence 24 (Польша): кто заинтересован в ослаблении позиции Польши?
16.07.2020
Русофобия как основа государственной политики
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина