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ТАСС

Чавушоглу: Анкара не допустит, чтобы через Турцию совершался обход санкций против России

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © POOL

По словам главы МИД Турции, его страна не присоединяется к односторонним санкциям против РФ

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Анкара не намерена допускать, чтобы через Турцию совершался обход санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом против России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы не присоединяемся к односторонним санкциям против России, но придерживаемся санкций ООН. Но мы также предпринимаем меры и контролируем ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и ЕС. К нам приезжал глава Минфина США, мы получаем информацию от представителей ЕС, мы это все обсуждаем на заседаниях кабинета министров. Мы предпринимаем меры и этого не допустим", - сказал он. 

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