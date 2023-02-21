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ЦАМТО

В Минобороны Британии признались в отсутствии у Европы исправных танков для передачи Киеву

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Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: Andrew Matthews/ Reuters

ЦАМТО, 20 февраля. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных танков, которые можно передать Киеву, передает "РИА Новости".

"Политическое решение есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки неисправны или не отремонтированы для доставки на Украину", – сказал Б.Уоллес в интервью журналу Spiegel.

По его словам, странам НАТО "пришлось с болью осознать", что за последние 30 лет их армии были истощены.

"Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны", – отметил министр, по словам которого запасы боеприпасов также оказались недостаточны.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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