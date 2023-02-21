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ТАСС

В КНР заявили, что США должны изменить позицию по Украине

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Флаг КНР
Флаг Китайской Народной Республики.
Источник изображения: Fotolia/ Stripped Pixel

В Пекине не приемлют критические высказывания Вашингтона о китайско-российских отношениях

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китайские власти не приемлют критические высказывания США о китайско-российских отношениях и требуют, чтобы Вашингтон подошел ответственно к проблеме Украины, пересмотрев свою позицию. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы никогда не считали подобающими критические заявления Соединенных Штатов касательно китайско-российских отношений, Вашингтон даже оказывает на нас давление - мы этого не приемлем, - подчеркнул он на брифинге, комментируя высказывания американской стороны о предоставлении Пекином военной помощи Москве. - Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по украинской проблеме]".

Китайский дипломат напомнил, что именно Соединенные Штаты, а не Китай, поставляют оружие Украине, способствуя эскалации конфликта. "У американской стороны нет никакой компетенции, чтобы указывать КНР, что нам нужно делать", - добавил Ван Вэньбинь.

Как он отметил, Пекин неизменно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. "США должны прекратить сваливать свою вину на других и перестать распространять недостоверную информацию", - добавил официальный представитель МИД КНР.

Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон вскоре намерен обнародовать некие свидетельства, касающиеся оказания Китаем военной поддержки РФ. Он утверждает, что Пекин якобы "серьезно рассматривает предоставление летальной помощи России". Как уточнил американский дипломат, речь идет в том числе и об оружии. 

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