Россия и ОАЭ обсуждают перспективные направления военно-технического сотрудничества

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что ОАЭ являются надежным партнером России в сфере ВТС на протяжении многих лет

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают как реализацию действующих контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), так и перспективные направления сотрудничества. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на международной выставке вооружений IDEX-2023.

"По всем направлениям сотрудничества ведутся двусторонние консультации. С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - отметили в ФСВТС.

По их оценке, ОАЭ являются надежным партнером России в сфере ВТС на протяжении многих лет. "Нынешний этап отношений в области ВТС характеризуется развитием взаимодействия между Россией и ОАЭ с акцентом на его кооперационную составляющую", - добавили там.

Международная выставка вооружений IDEX-2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.