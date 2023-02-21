Сеть для "Сокола". Готовы ли украинские ВВС к применению истребителя F-16

В последнее время в западных СМИ все чаще появляется информация о возможной передаче Украине американских истребителей F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол"). Не так давно руководство Совета нацбезопасности Украины в интервью CNN заявило, что это лишь вопрос времени, однако в США делиться с Киевом своими "Соколами" не спешат. О том, почему Америка медлит с поставками F-16 на Украину и сможет ли этот истребитель существенно повлиять на ход СВО, — в материале ТАСС

Ещё недавно руководство ряда западных стран открыто заявляло, что не собирается поставлять на Украину танки Abrams и Leopard. Причины назывались самые разные: от якобы используемой в конструкции боевых машин секретной брони до нежелания эскалировать конфликт. В итоге под давлением США вопрос поставок на Украину танков государствами — членами НАТО был решен положительно. Немецкие "Леопарды" вот-вот должны начать поступать в ВСУ, американские "Абрамсы", как ранее сообщал ТАСС, приедут не ранее чем через год.

Как только вопрос с западными танками сдвинулся с мертвой точки, Киев выступил с новым настойчивым призывом — прислать для нужд украинских ВВС американские истребители F-16. Пока президент США Джо Байден говорит о неготовности США включить боевые машины в очередной пакет военной помощи, однако украинские власти, судя по всему, уверены, что с самолетами будет так же, как с танками. "Получение F-16 — это только вопрос времени. Они обязательно придут", — заявил корреспонденту CNN в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Смертоносная сеть

Причин, которые мешают Америке в срочном порядке поставить на Украину F-16, может быть несколько. Одной из главных на Западе считают весьма надежную российскую ПВО. По словам обозревателя британского еженедельника The Spectator Джастина Бронка, небо над линией фронта надежно закрыто многочисленными эшелонами ПВО, в которую входят современные российские комплексы С-400 "Триумф", ЗРК "Бук" и "Тор".

"Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) наземного базирования похожи на смертоносную сеть, попав в которую выбраться целым и невредимым летчику даже самого продвинутого истребителя будет непросто", — отмечает британский журналист.

По словам Бронка, чтобы эффективно противостоять российской ПВО, потребуются сотни F-16. При этом, чтобы остаться незамеченными, им придется летать на малых высотах и избегать открытой местности. В противном случае они будут легкой мишенью. Применять высокоточное оружие, имеющееся на борту "Сокола", в такой ситуации будет крайне сложно.

"На малых высотах у пилотов F-16 всего несколько секунд, чтобы увидеть потенциальные цели. В таких условиях точная доставка бомб или ракет с лазерным наведением для поражения движущихся целей на поле боя является чрезвычайно сложной задачей. Можно использовать бомбы с GPS-наведением или дистанционные ракеты, но они, как правило, могут поражать только неподвижные цели, и точные координаты должны быть известны до того, как будет выпущен боеприпас. Украинские пилоты на F-16 вряд ли смогут оказать существенную поддержку наземным войскам", — заключает журналист.

Летающие мишени

Еще одной вероятной причиной задержки поставок F-16 Украине эксперты называют проблему подготовки пилотов. По мнению заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, освоившего за свою карьеру более 20 типов самолетов и вертолетов, подготовить в кратчайшие сроки эффективных пилотов F-16 не получится. "Одно дело, когда летчики переучиваются с одного российского самолета на другой, например с МиГ-29 на Су-27. Это в условиях боевых действий вполне реально. А вот быстро освоить абсолютно другой — натовский тип, каким является F-16, практически невозможно. Взять хотя бы приборы, которые будут отсчитывать расстояние не в километрах, а в милях. Только на этот постоянный пересчет уходит много времени, что значительно замедляет реакцию пилота и его поведение в воздухе", — отметил в интервью ТАСС Попов.

Для того чтобы получить минимальные навыки управления американским истребителем, по словам Владимира Попова, украинским пилотам потребуется как минимум три месяца. Боевое применение средств поражения, особенно высокоточных, потребует гораздо большего времени. Подготовка на скорую руку лишь превратит пилотов ВСУ в летающие мишени.

Немаловажную роль в организации полетов военной авиации играет технический персонал, обучить который по ускоренной программе не получится. Успешность боевого применения самолета закладывается на земле, поэтому хороший техник должен знать самолет наизусть. И эта подготовка займет как минимум полгода.

Еще одной серьезной проблемой в случае поставок западных F-16 на Украину станет инфраструктура. Сегодня вся она "заточена" под применение тех же "Су" и "МиГов", а западные самолеты потребуют ее серьезной реорганизации, начиная от взлетно-посадочных полос до РЛС. В случае если Запад не ограничится поставками только лишь "Cоколов", а добавит, к примеру, французские Mirage и Rafale, то на военных аэродромах Украины, как считают эксперты, неизбежно воцарится настоящий хаос. Выходом из этой ситуации, по мнению Владимира Попова, может быть использование иностранных пилотов-наемников и авиационной инфраструктуры соседних государств, однако Запад вряд ли пойдет на подобную эскалацию конфликта.

Детище "боевой мафии"

По данным владельца бренда F-16 — американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, истребитель создавался в 1970-х годах на замену устаревшим "Фантомам" (англ. Phantom) и в дополнение к уже существующим F-15 — двухмоторным истребителям, способным развивать чрезвычайно большие скорости и высоты. F-16 задумывался как менее мощный, но более маневренный одномоторный самолет.

"Начиная с 1975 года группа разработчиков F-16 создала самый совершенный боевой самолет того времени, опираясь на новые технологии, которые никогда ранее не применялись в одной машине", — говорится в информационных материалах Lockheed Martin.

Примечательно, что группу инженеров и дизайнеров, которые работали над F-16, в ВВС США называли Fighter Mafia — "боевой мафией". Такое прозвище, как вспоминал позднее дизайнер Гарри Хилакер, команда конструкторов получила за то, что все время шла наперекор традиционным канонам американского самолетостроения. "Мы не cобирались создавать очередного авиационного монстра. В основе проекта лежали простота и компактность", — рассказывал Хилакер в интервью порталу Code One — корпоративному изданию Lockheed Martin.

В итоге у "боевой мафии" получился моноплан классической схемы со среднерасположенным крылом и двигателем в хвостовой части фюзеляжа. В стандартный арсенал истребителя F-16 входит шестиствольная пушка (калибром 20 мм и скорострельностью 6 тыс. выстр./мин), восемь управляемых ракет "Сайдуиндер" и "Спэрроу", а также управляемые и неуправляемые авиационные бомбы.

В комплект оборудования самолета, помимо стандартной РЛС, входит тактическая воздушная навигационная система, РЛС предупреждения, система радиоэлектронного подавления, а также компьютеры анализа воздушной обстановки, управления полетом и огнем.

Боевое крещение американский самолет прошел 7 июня 1981 года во время налета восьми израильских F-16 на иракский исследовательский центр недалеко от Багдада. Через четыре года израильские летчики на F-16 ударили по пригороду Туниса, где располагалась штаб-квартира Организации освобождения Палестины. Также F-16 применялись во время войны в Афганистане и конфликта в Персидском заливе.

"Сокол" — самый массовый американский самолет четвертого поколения, прошедший 13 модификаций. Сегодня он состоит на вооружении 25 стран мира, включая Польшу, Румынию, Италию, Бельгию, Норвегию и др., что, по мнению экспертов, может открыть для Украины дополнительные пути поставок самолета.

Ближайший российский аналог

Ближайшим российским аналогом F-16 является многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29. Оба самолета созданы для прикрытия войск и обороны объектов на переднем крае, а также для ведения маневренного воздушного боя.

При этом, как отмечают эксперты, если сравнивать скоростные характеристики, то с нашим истребителем могут сравниться только последние модели американского "Сокола". Кроме этого, F-16 уступает "МиГу" в маневренности. У "двадцать девятого" меньше радиус разворота, что позволяет выбирать наиболее эффективные углы атаки.

"Есть превосходство и у нашей РЛС. Бортовая радиолокационная станция "Жук" с прицелом "Сапфир" способна обнаружить противника на большей дистанции — до 200 км. У F-16 аналогичная система работает метров до 180", — говорит Владимир Попов.

По его словам, если бы F-16 и МиГ-29 встретились в реальном бою, то наш самолет наверняка победил бы за счет большей дальности обнаружения, высотности, возможности нанести удар сверху и фирменной надежности российских боевых машин.

"Зарубежные летчики, которым посчастливилось пилотировать наши самолеты семейства "МиГ" и "Су", в один голос говорят, что они гораздо лучше американских и в большей степени предназначены для боя. Думаю, если бы была такая возможность, они предпочли бы воевать на наших МиГ-29", — заключает Попов.

Василий Кучушев