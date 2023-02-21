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Военное обозрение

Индия собралась построить еще один авианосец по типу INS Vikrant, но с улучшенными возможностями

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Источник изображения: topwar.ru

Пока авианосец Военно-морских сил Индии INS Vikramaditya готовится покинуть верфь после длительного ремонта, командование индийского флота рассматривает возможность заказа еще одного авианосца, который бы повторял недавно построенный авианосец INS Vikrant.

Поскольку сроки службы Vikramaditya в обозримой перспективе завершатся, новый авианосец призван стать его заменой. Сейчас командование ВМС Индии анализирует потребности флота в более крупном и боеспособном авианосце.

Если нам придется спроектировать новый авианосец, это займет время, и нам нужно будет внедрить новые технологии

- заявляет командующий ВМС Индии адмирал Р. Хари Кумар.

По утверждению главкома индийского флота, новый авианосец будет совершенно иным, а работа по его созданию может начаться уже в самом ближайшем будущем. Как отметил адмирал, появляются новые технологии, под которые также стоит адаптировать авианосцы. Например, авианосец должен иметь возможность запуска большого количества беспилотных летательных аппаратов.

Запланированный авианосец может превосходить по размерам INS Vikrant. Сейчас ВМС Индии требуется три авианосца, учитывая специфику их технического обслуживания. Адмирал Кумар отметил, что компания Cochin Shipyard Limited (CSL) приобрела значительный опыт в строительстве авианосца после создания INS Vikrant, и этот опыт обязательно надо применить при строительстве нового авианосца.

Повторный заказ, по словам Кумара, будет характеризоваться внедрением самых современных технологий и улучшением возможностей авианосца. Напомним, что в сентябре 2022 года был сдан в эксплуатацию авианосец INS Vikrant. Сейчас он проходит испытания, а полностью готов к боевому применению будет к концу 2023 года.

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Страны
Индия
Проекты
Авианосец
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