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РИА Новости

В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации

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Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

ФСВТС: страны Ближнего Востока интересуются боевой авиацией России и Checkmate

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 20 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российской боевой авиации на фоне специальной военной операции (СВО и после презентации истребителя Checkmate в Дубае в 2021 году, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

С 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) проходит международная выставка вооружений IDEX-2023.

"Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона, в случае проявления такой заинтересованности", - сказал представитель ФСВТС.

Он также отметил, что по результатам премьерного показа прототипа легкого тактического самолета Checkmate в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Aeroshow-2021 ряд заказчиков "начал проявлять повышенный интерес к указанному самолету".

"Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - сказал представитель ФСВТС.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

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Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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